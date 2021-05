9 Maggio 2021

FONDI

La politica torna ad accapigliarsi sui parchi chiusi causa Covid: Fondi Vera ne chiede a gran voce la totale riapertura, la maggioranza controbatte sostenendo siano quasi tutti già fruibili. «Per i bambini continua ad essere impossibile trascorrere un pomeriggio su un'altalena o divertendosi su uno scivolo», l'attacco di Fondi Vera. «Lo segnalammo lo scorso 26 febbraio, sono trascorsi più di due mesi ma nulla è cambiato. Anzi. Nel frattempo le aree gioco ed i parchi sono sempre più abbandonati e desolatamente chiusi, in alcuni casi l'incuria ha preso il sopravvento, in altri si sono registrati anche atti vandalici come naturale conseguenza dell'assenza di controlli e mancata attenzione». Di qui, la richiesta di togliere il lucchetto a «tutte le aree verdi e gli spazi pubblici, anche quelli di competenza della Regione Lazio e gestiti dagli enti Parco Ausoni e Lago di Fondi ed Aurunci. Sperando che alle riaperture di questi giorni si aggiungano presto quelle dei cancelli degli spazi ancora inaccessibili». La replica dei consiglieri di maggioranza, intervenuti all'unisono, non si è fatta attendere: «Sarebbe bastato poco per avere conoscenza e visione che la maggior parte delle aree gioco per bambini della città sono aperte da giorni. L'amministrazione Maschietto non ha volutamente pubblicizzato l'avvenuta apertura dei parchi per evitare la corsa e gli assembramenti». Sottolineature seguite da una chiosa sferzante: «Qualcuno, che non ha mai avuto alcuna esperienza amministrativa, sembra più interessato a voler comunicare e apparire ad ogni costo, piuttosto che volere dare un contributo per la gestione della cosa comune».

