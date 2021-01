L'INDAGINE

Tentare, recita un vecchio adagio, non nuoce. E così loro, nonostante una precedente revoca dei benefici, avevano comunque presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Peccato non ne avessero alcun diritto e fossero già stati revocati i circa 10.000 euro percepiti tra novembre 2019 e novembre 2020. Hanno provato e c'erano quasi riuscite, ma i Carabinieri del nucleo tutela ispettorato del lavoro di Latina le hanno fermate per tempo.

Sono Angela e Genoveffa Di Silvio, appartenenti alla potente famiglia Rom del capoluogo, nomi noti alle forze dell'ordine. I militari le avevano già denunciate, ma loro avevano appunto continuato a presentare domanda e - in un caso - a percepire l'assegno senza comunicare le misure cautelari a cui erano sottoposti i familiari. Così le donne sono state nuovamente segnalate all'autorità giudiziaria e i carabinieri hanno ottenuto dall'Inps una ulteriore revoca dei benefici.

IL PRECEDENTE

Già a dicembre 2020 erano state denunciate per aver chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza, omettendo nell'istanza di indicare che tutti i membri di età maggiorenne della famiglia erano sottoposti in atto a misura cautelare detentiva, motivo ritenuto per legge ostativo alla concessione del beneficio. Le donne, fra l'altro, erano finite nell'operazione Alba Pontina per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Inoltre, per presentare le domande presso un patronato del capoluogo, entrambe erano anche evase dal luogo dove usufruivano degli arresti domiciliari quale forma di beneficio alternativo alla detenzione in carcere, concessa dal giudice del tribunale di Roma a conclusione della stessa operazione. Nonostante questo, tra novembre 2019 e novembre 2020, avevano ottenuto oltre 10.000 euro per ciascun nucleo familiare, appunto revocato in occasione della precedente operazione dei militari. I quali stanno verificando se ci sia stata la compiacenza del Caf al quale si erano rivolte.

Tanto che avevano presentato nuove domande, rispettivamente nei mese di ottobre e dicembre 2020, per la concessione di un ulteriore reddito di cittadinanza e come nulla fosse in un caso l'assegno era stato già pagato, mentre per l'altro l'Inps ha segnalato la cosa ai carabinieri che hanno capito subito che si era di fronte a un altro raggiro e sono intervenuti. Seconda denuncia e nuova revoca, dunque, sperando non siano in corso ulteriori richieste di benefici ai quali le famiglie Di Silvio non hanno diritto.

Giovanni Del Giaccio

