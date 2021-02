VENTOTENE

Il problema non è tanto trovare le risorse e fare i progetti, ma districarsi dai lacci della burocrazia e raggiungere l'obiettivo. Questo il commento del sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro all'indomani del Consiglio comunale, tenuto da remoto lunedì con una seduta fiume, che ha portato all'approvazione unanime del progetto del commissario straordinario Silvia Costa per il recupero, riutilizzo e valorizzazione del carcere borbonico di Santo Stefano con una visione sui valori dell'Europa e sul futuro del Mediterraneo. Alla presenza dei tecnici della Invitalia, agenzia nazionale governativa per l'attrazione degli investimenti - soggetto attuatore del progetto - è stato illustrato a consiglieri e assessori comunali il piano strategico messo a punto dalla commissaria a fronte di 70milioni di euro finanziati dal Cipe. Un'idea di recupero del carcere borbonico, con finalità culturali, turistiche e occupazionali, nata sotto il Governo Renzi nel 2016 e portava avanti fino alla nomina di Costa, da parte del Governo Conte, ora in fase attuativa. IL CRONOPROGRAMMA Lunedì, nel corso del dibattito consiliare, il commissario Costa ha fornito un aggiornamento del cronoprogramma. Ultimata la conferenza dei servizi per la messa in sicurezza della struttura borbonica, dove furono reclusi detenuti comuni, patrioti, giacobini, padri risorgimentali e successivamente dissidenti del regime fascista e padri della Costituzione Italiana, tra cui Sandro Pertini, e dell'Unione Europea tra cui Altiero Spinelli. Un intervento da 8 milioni di euro che consentirà anche la sistemazione dei percorsi di accesso al carcere. Prevista a metà marzo la gara d'appalto. Il secondo step riguarda la sistemazione dell'approdo, soggetta a Valutazione d'impatto ambientale. Contestualmente sarà prodotto lo studio di fattibilità necessario per fornire indicazioni di dettaglio per le diverse progettazioni, ha precisato ieri il sindaco Santomauro sottolineando che le stesse saranno messe a bando. GLI ESPROPRI Durante il dibattito consiliare, il commissario Costa ha comunicato che è in corso un approfondimento sul tema delle acquisizioni dei terreni e di alcuni manufatti di proprietà privata, presenti sull'isolotto di Santo Stefano. Appartengono unicamente a Orazio Ciardo, 60enne di Napoli, ereditati dal padre, imprenditore del settore immobiliare. E' in fase di verifica ha precisato ieri il sindaco di poter procedere ad esproprio dei beni, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto funzionali alla realizzazione dell'opera di interesse pubblico.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

