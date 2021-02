Via i sigilli dal Ganimede: il rinomato hotel, di proprietà del sindaco di Sperlonga Armando Cusani e del vicesindaco Francescantonio Faiola, dopo anni potrà riaprire. Sotto sequestro dal maggio del 2017, nell'ambito di un blitz dei carabinieri disposto dal giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, la struttura ricettiva è tornata nella disponibilità dei titolari nella giornata di ieri. Il reato contestato, lottizzazione abusiva, è difatti andato in prescrizione. Circostanza certificata da una decisione del giudice Fabio Velardi, in accoglimento di un'istanza presentata durante l'ultima udienza dal pool di legali che difende gli imputati (Angelo Palmieri, Vincenzo Macari, Luigi Panella, Alfredo Zaza D'Aulisio e Roberto Fusco). Alla base di quanto disposto vi è una perizia del consulente tecnico d'ufficio, che nel ricostruire i lavori contestati ha fissato come anno di esecuzione il 2014. Abbastanza tempo per far sì che, sulla scorta di una pronuncia della Cassazione, i sigilli venissero messi da parte. L'atto finale del procedimento penale scaturito dall'inchiesta sul Ganimede è atteso per il prossimo 18 febbraio.

