Pesante condanna per il 58enne autore di una rapina ai danni del Serd dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina il cui bottino era un flacone di metadone. Roberto Fabbri ieri mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al quale la difesa, rappresentata dall'avvocato Moreno Gullì, durante la scorsa udienza aveva chiesto che venisse processato con giudizio abbreviato per beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

L'uomo, tossicodipendente inserito in un progetto terapeutico di sostegno, il 18 dicembre dello scorso anno si era presentato presso l'ambulatorio del nosocomio pontino pretendendo del metadone e al rifiuto dell'operatore sanitario - il quale aveva verificato che all'uomo era già stata fornita una quantità congrua a sostenere il piano per la sua cura - per alcuni giorni - lo aveva minacciato con un tagliacarte. Un gesto che aveva indotto l'infermiere a consegnato ciò che voleva, un flacone da 96 milligrammi di metadone, e poi a dare l'allarme. Il Serd, del resto, è spesso a rischio di gesti del genere.

Poi la fuga durata in realtà pochissimo perché gli agenti del posto di polizia del Santa Maria Goretti lo avevano rintracciato poco dopo in via Buonarroti, poco distante dal nosocomio, e arrestato con le accuse di rapina aggravata e porto abusivo di arma.

Ieri il processo in sede di udienza preliminare nel corso del quale il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto una condanna a otto anni di reclusione.

Il giudice Cario, a conclusione della camera di consiglio, ha ridotto la pena a sei anni di carcere e 20mila euro di multa. Fabbri da qualche giorno ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari per motivi di salute.

