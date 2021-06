Con la giornata di ieri le dosi di vaccini anti-Covid somministrate in provincia di Latina hanno superato quota 257mila. Fino alle 18 il totale delle persone totalmente immunizzate dall'inizio della campagna vaccinale è risultato 78.057. Allo stesso orario il dato giornaliero delle inoculazioni ha raggiunto quota 4.000. Sono state 4.553 le dosi somministrate giovedì 3 giugno, mentre il giorno precedente, durante la festività del 2 giugno, sono state effettuate 3.147 inoculazioni. Il mese si è aperto con 3.719 dosi giornaliere. Tra il 25 al 31 maggio, compresi, la media giornaliera delle dosi somministrate è stata di 3.858, per un totale di 27.011. A partire da domani a mezzanotte potranno prenotare il vaccino anche coloro che appartengono alla fascia di età 39-35 anni (nati tra il 1982 e il 1986) e dalla mezzanotte di martedì via libera alle prenotazioni per coloro che hanno tra i 30 e i 34 anni (nati tra il 1987 e il 1991). Da giovedì apertura anche per la fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996) e da domenica 13 giugno per la fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004), sempre a partire dalla mezzanotte. L'accesso alla prenotazione è sul portale Salute Lazio; gli utenti potranno scegliere dove effettuare il vaccino.

