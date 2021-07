Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

L'INDAGINE

Crediti con l'erario inventati, ceduti e compensati. Un raggiro chiavi in mano - come lo definisce la Guardia di Finanza - messo in piedi da un commercialista di Anzio e relativo anche a quattro indagati pontini, rappresentanti di altrettante società.

Sono stati destinatari - gli indagati sono in tutto 28 - di un decreto di perquisizione e uno di sequestro, eseguiti ieri dagli uomini del comando provinciale di Roma della Guardia di Finanza, da quelli del gruppo di Ostia e della compagnia di Nettuno, da quelli di Latina.

IL SISTEMA

In tutto 22 le società - disseminate in tutta Italia - che hanno evaso imposte e contributi per circa 15 milioni di euro. Di questi, circa 5 riguardano - in totale - la Servizi industriali di Latina, riconducibile a Emanuele Fatone, 72 anni; la Fdr Servizi di Aprilia, riconducibile a Fabio Di Rienzo, della stessa città; la Daf service, sempre di Aprilia, facente capo a Mauro D'Arienzo, 60 anni, nato nel capoluogo ma residente nella città del nord della provincia e la coooperativa Spazio Lavoro, operante tra le province di Roma e Latina, amministrata da Costantin Marian, originario della Romania, 43 anni, residente a Latina. Aziende operanti nel campo ambientale o dei servizi alle imprese.

Nel primo caso l'evasione è stata di circa 200.000 euro, nel secondo di circa 5 milioni e nel terzo di 130.000

La mente era il consulente fiscale Fabio Bruschini, di Anzio. Nel corso dell'operazione ribattezzata We Pay, hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore corrispondente ai tributi non versati.

Durante gli accertamenti è emerso che le società, seguite dallo stesso commercialista, erano solite cedere, versando prezzi irrisori, le proprie pendenze debitorie - tributarie e contributive - a terzi, per lo più aziende attive nella fornitura di personale, che avevano maturato fittiziamente ingenti crediti tributari grazie a dichiarazioni ai fini Iva contenenti dati non veritieri, asseverate dal consulente con visto di conformità.

Questi ultimi, nonostante il divieto di saldare il debito ottenuto mediante accollo con la compensazione tributaria (consentita, fatte salve alcune limitate eccezioni, solo tra debiti e crediti in essere tra i medesimi soggetti), provvedevano nel modello F24 a compensare le partite di segno opposto a discapito delle casse erariali. Gli indagati devono rispondere dei reati di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti. Al vaglio degli investigatori, adesso, le numerose società che hanno pagato fatture emesse da quelle coinvolte. Servizi resi davvero o un modo per aggirare l'erario?

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA