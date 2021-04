14 Aprile 2021

L'INCIDENTE

Se l'è vista davvero brutta il ragazzino di dodici anni che, ieri pomeriggio, è caduto dal balcone di casa. Per fortuna non avrebbe riportato gravi ferite e non è mai stato in pericolo di vita, ma lo spavento per tutti è stato enorme. Il dodicenne infatti ha fatto un volo di tre metri, cadendo dal suo balcone in quello del piano di sotto, forse per essersi sporto troppo mentre era affacciato. È successo intorno alle sedici e trenta in Via degli Ausoni, a Latina, una traversa di Via degli Aurunci a due passi da Piazza Aldo Moro. Si tratta di una zona residenziale e tranquilla, dove ci sono tante palazzine di tre-quattro piani con cortili e cancelletti; in una di queste il ragazzino vive con la famiglia. In quel momento in casa con lui c'era la mamma, mentre il papà era al lavoro: si sono precipitati entrambi immediatamente non appena venuti a conoscenza dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino era in balcone ed avrebbe sentito un rumore provenire dal piano di sotto: si sarebbe sporto eccessivamente ed il braccio della tenda sul quale probabilmente si era appoggiato, non avrebbe retto, così è caduto di sotto. Si tratta di un'ipotesi, ma probabile, perché il braccio della tenda che era attaccato alla ringhiera del balcone sarebbe stato trovato a terra. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina: l'appartamento nel quale il ragazzino era precipitato, era chiuso e disabitato, e così per raggiungerlo è stato necessario l'ausilio di un'autoscala. Una volta arrivati sul balcone dove si trovava il ragazzo, i vigili del fuoco lo hanno tirato giù con una tavola spinale per evitare ulteriori traumi e poi lo hanno affidato alle cure del 118. In Via degli Aurunci è atterrata un'eliambulanza. Per fortuna il ragazzino è rimasto sempre cosciente e vigile: non avrebbe riportato fratture, ma è stato comunque trasportato in elicottero all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove ieri pomeriggio è stato visitato e ricoverato.

Ste. Bel.

