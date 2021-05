7 Maggio 2021

IL GIALLO

Una ragazzina di appena 15 anni che fugge da una casa famiglia della periferia romana, una organizzazione, totalmente illegale, che la aiuta a scappare e che la colloca, per diversi giorni in una casa di Latina e poi la riaccompagna dalla mamma.

Una storia di fragilità, emotiva e sociale su cui, il papà della minorenne vuole vederci chiaro. Ecco perché ha presentato delle denunce nei confronti della fantomatica associazione, al cui vertice ci sarebbe un uomo che si fa chiamare comandante Marcos, che non è al momento indagato, ma che avrebbe giocato un ruolo chiave in tutta la vicenda.

Tutto inizia il 10 marzo quando dalla casa famiglia scompare la ragazzina che, in base a quanto raccontato agli inquirenti, contatta il comandante Marcos per essere liberata con la richiesta di tornare a casa dalla madre. E l'uomo a capo di questa organizzazione, effettivamente la aiuta a mettere in atto il suo piano. La ragazza si sarebbe allontanata volontariamente dalla casa famiglia e, tramite il comandante Marcos è stata tenuta per oltre un mese in una casa di Latina. Ad accudirla altre persone tra cui una donna, Giovanna che viene identificata proprio come Giovanna da Latina. E sarebbe proprio nei pressi del litorale pontino che la ragazza viene portata, rimanendo per alcuni giorni «in compagnia di tre quattro persone intorno ai 50 anni, tutti molti gentili. Avevo la possibilità di andare via spiega la 15enne agli inquirenti ma non l'ho fatto perché venivo tratta bene».

E non sarebbe l'unica ad aver alloggiato nella stessa casa. Ecco perché il papà, assistito dall'avvocato Nicodemo Gentile, vuole andare a fondo. «Prima di tutto spiega l'avvocato ci chiediamo come sia possibile che queste persone, in modo assolutamente illegale, possano portare via le ragazze dalla casa famiglia. E parliamo, è bene ricordarlo, di minorenni. Ma è necessario capire anche che cosa sia accaduto in questa casa. Chi c'è dietro? E' necessario capire perché questo soggetto è subentrato a gestire un'attività delicatissima che appartiene all'autorità statale».

Tutte domande assolutamente lecite. L'assessorato ai sevizi sociali del Comune di Latina non ha mai ricevuto segnalazioni in tal senso, ma ora anche le forze dell'ordine stanno avviando le indagini per andare a fondo, il caso è stato affrontato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto?. «Il padre della ragazza intanto ha contattato anche il commissario straordinario per le persone scomparse, anche se ora tecnicamente non lo è più visto che è tornata dalla mamma come disposto dal Tribunale, e ha scritto anche al Garante dell'infanzia e adolescenza perché è necessario verificare se è vero che a Latina ci sono persone che si muovono di concerto con il comandate Marcos e che ospitano e accudiscono le ragazze in modo assolutamente non autorizzato. Bisogna capire inoltre come questo comandante Marcos possa intercettare queste ragazzine fragili che meritano una tutela invece molto rigorosa e molto attenta. E' evidente che c'è bisogno di un'indagine, conclude l'avvocato Nicodemo Gentile.

Francesca Balestrieri

