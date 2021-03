16 Marzo 2021

L'EPISODIO

Una ragazza contesa, una lite tra rivali in amore e un minorenne finito in ospedale con una ferita da arma da taglio all'addome. Tutto si è consumato nella serata di domenica 14 marzo al Parco Falcone e Borsellino, mentre tutto il centro di Latina brulicava di gruppi di giovani nell'ultimo giorno di libera uscita prima dell'inizio della zona rossa. La vittima dell'aggressione è un 17enne di nazionalità rumena, accoltellato da un altro ragazzo che è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane è arrivato in ospedale con una ferita che sembrava superficiale ma che aveva già provocato un'emorragia e che ha quindi reso necessario un delicato intervento chirurgico effettuato nella notte. Ora il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Una tragedia sfiorata e sicuramente l'ennesimo episodio di violenza che si consuma tra i giovani e che poteva avere conseguenze peggiori, come accaduto esattamente un mese fa nella città di Formia con l'omicidio di Romeo Bondanese. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le indagini della polizia per rintracciare il responsabile. Grazie alla testimonianza della vittima e a quella di altre persone della sua comitiva che hanno assistito alla scena è stato possibile ricostruire la dinamica dell'accaduto.

LA RICOSTRUZIONE

Nel tardo pomeriggio di domenica il 17enne si trovava ai giardinetti con alcuni amici quando è stato chiamato da parte da un altro ragazzo che lo conosceva. Si sono appartati per un chiarimento a due, che a quanto pare ha fatto scattare una lite a causa di un futile motivo: una ragazza contesa, forse un complimento di troppo.

Ad avere la peggio è stato proprio il minorenne, che in primo momento non si è neanche accorto di essere stato colpito con una lama, ma il sangue ha iniziato a fuoriuscire copiosamente tanto da rendere indispensabile il ricorso alle cure dell'ospedale. L'aggressore nel frattempo si era già dileguato, ma proprio grazie alle dichiarazioni e alle descrizioni raccolte gli agenti della squadra volante e della squadra mobile della questura sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo nel giro di poche ore. Si tratta di un maggiorenne italiano, al momento denunciato in stato di libertà e accusato del reato di lesioni e del porto abusivo di un'arma da taglio che però non è stata ancora rinvenuta. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori e per stabilire l'entità dell'accusa si attende il referto medico del nosocomio che dovrà valutare le ferite provocate al minore. Le indagini non sono ancora concluse e gli agenti stanno ascoltando altri testimoni per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto emerso la lite fra i due giovani sembra maturata in un contesto del tutto diverso da quelle registrate nel capoluogo negli ultimi mesi nelle zone della movida. Si è trattato invece di un confronto per un futili motivi, di un vero e proprio regolamento di conti per gelosia.

Laura Pesino

