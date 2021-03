7 Marzo 2021









L'amore verso il proprio territorio si dimostra con azioni concrete, come quella messa in atto ieri da un gruppo di cittadini nel tratto di strada interrotta che va da Sabaudia a Latina. Una passeggiata ecologica divenuta anche momento per socializzare, nel massimo rispetto dei protocolli anti-covid. L'iniziativa, nata da una idea di Alvaro Checchelani, è stata sposata dal comitato di quartiere La Lestra di Borgo San Donato, con la partecipazione dell'associazione Arpinum. La minaccia di maltempo non ha fermato il gruppo di 15 persone che alle ore 10 si è incamminato dalla Bufalara destinazione Rio Martino, lungo quella che una volta era la strada asfaltata oggi tornata a essere una duna rigogliosa, raccogliendo un gran quantitativo di rifiuti, mentre al ritorno è stato invece intrapreso il percorso sulla spiaggia. I materiali recuperati sono stati suddivisi in tre sezioni differenti: plastica, vetro e indifferenziata. D'accordo con il comune di Sabaudia, i contenitori sono stati lasciati in un punto strategico, distante dalla strada e in una zona protetta dagli agenti atmosferici, in attesa del prelievo programmato per domani. La giornata si è poi conclusa con un momento di convivialità. Per info: pagina facebook Comitato di Quartiere La Lestra.

Davide Mancini

