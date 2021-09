Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

IL RETROSCENA

Non mancano a Latina i grandi assenti alle elezioni comunali. Dell'amministrazione municipale uscente, targata Lbc, tre assessori resteranno a casa. Si tratta di Patrizia Ciccarelli, con delega al Welfare e alle Pari opportunità, Cristina Leggio, assessora alla Città internazionale, Politiche giovanili, Partecipazione e Smart city, e Silvio Di Francia con delega alla Cultura e allo Sport. «Questi cinque anni spiega Ciccarelli - sono stati caratterizzati da un'attività che mi ha dato moltissime soddisfazioni ma che è stata anche estenuante. Abbiamo fatto un lavoro di squadra e quindi possiamo andare avanti a staffetta. Passerò il testimone». Ciccarelli era entrata in giunta da esterna, ma a differenza di altri assessori in carica esterni che ora si sono candidati a sostegno del sindaco uscente Damiano Coletta, ha deciso di non concorrere volendo tornare a impegnarsi con l'associazionismo e il volontariato. Non parteciperà alla sfida neanche Leggio (eletta consigliera nel 2016 e poi dimessasi per entrare in giunta) per motivi professionali: «Dal progetto Upper all'amministrazione condivisa, questa esperienza è stata estremamente positiva commenta - ma sono innamorata anche del mio lavoro. Sono una libera professionista, faccio la psicoterapeuta, e so perfettamente che non posso fare bene tutte e due le cose. Dopo cinque anni torno al mio lavoro». Esponente del Pd romano, Silvio Di Francia, arrivato nella giunta di Coletta come tecnico, non concorrerà né a Roma né a Latina: «Non avrei potuto occupare un posto nella lista Pd a Latina sottraendolo a qualcuno del luogo. A Roma servono nuove leve». Di Francia afferma di essersi affezionato al capoluogo pontino e che non farà mancare il suo contributo al campo largo che sostiene Coletta. Promettono sostegno al sindaco uscente anche Ciccarelli e Leggio.

DAL CONSIGLIO

Degli attuali consiglieri comunali non si candidano in dieci. Nella lista degli assenti quattro di Latina Bene Comune: Antonino Leotta, Laura Perazzotti, Luisa Mobili e Francesco Giri (ex segretario di Lbc). Enrico Forte, del Pd che oggi sostiene la coalizione di Coletta, unico dem rimasto in aula dopo le dimissioni dal partito di Nicoletta Zuliani, non si candida «perché consigliere regionale in carica». Nella lista di Fratelli d'Italia manca il numero uno provinciale, il consigliere uscente Nicola Calandrini, in quanto senatore in carica. Dei consiglieri di FdI, inoltre, manca all'appello Giorgio Ialongo: «Non si candida spiega Calandrini per impegni professionali». Il consigliere Alessandro Calvi, leader provinciale di Forza Italia, ha rinunciato per questioni familiari: «La mia decisione risale esattamente a due anni fa, quando dopo sei anni di attesa, io e mia moglie abbiamo adottato due ragazzi di Haiti, che ora hanno 9 e 10 anni. Voglio dedicarmi principalmente a loro, anche se in questi giorni mi sono accollato tutte le incombenze per la presentazione della lista». L'indipendente Matteo Coluzzi resterà a casa perché si è rifiutato di scegliere tra «gente mai vista e gente vista troppe volte», promettendo di tornare a fare le sue battaglie dal giorno dopo le elezioni. Salvo imprevisti dell'ultima ora, il decimo assente è il consigliere Massimo Di Trento, ex Lbc, attualmente nel gruppo misto.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA