IL CASO

Latina perde un'altra posizione nella classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore e finisce all'83esimo posto tra le 107 province italiane. Lo studio prende in considerazione 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. All'interno di tali ambiti ci sono 28 parametri aggiornati al 2021 (alcuni addirittura a settembre-ottobre scorso) e una decina di indici sintetici che a loro volta aggregano più parametri. La provincia pontina quindi non ne esce bene: è l'ultima nel Lazio dove Roma si piazza in 13esima posizione; più in basso tutte le altre con Rieti che è 75esima, Viterbo 78esima e Frosinone 82esima.

IL CONFRONTO

A trascinare in basso Latina il settore ambiente e servizi per il quale siamo al 105esimo posto rispetto all'83esimo della precedente classifica; seguono giustizia e sicurezza all'83esimo rispetto al 80esimo dello scorso anno; ricchezza e consumi all'81esimo, 3 in più rispetto al precedente; cultura e tempo libero al 67esimo mentre eravamo 73esimi; demografia e società al 62esimo rispetto al 32esimo posto; infine affari e lavoro dove ci collochiamo al 51esimo quando eravamo invece al 21esimo.

GLI INDICATORI

Il risultato peggiore lo ottiene per ambiente e servizi (i cui parametri di valutazione sono aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente) dove si colloca al 105esimo posto perdendo 22 posizioni rispetto allo scorso anno. Pesa in questo settore specifico l'indicatore sull'efficienza della depurazione delle acque (97esima posizione) e sulla dispersione idrica (94esima), la raccolta differenziata (98esima), l'offerta del trasporto pubblico (93esima) e il verde urbano (79esima). Il dato positivo riguarda le piste ciclabili dove si è registrato un incremento del 4,8%. Non va meglio per quanto riguarda giustizia e sicurezza, ambito che fotografa i principali reati sulla base delle denunce registrate: qui siamo al 36esimo posto e collezioniamo un secondo posto assoluto che in questo caso rappresenta un dato negativo per omicidi colposi (33 in totale), un quinto posto per omicidi volontari (7 nel 2020), un decimo posto per i furti in abitazione, un dodicesimo posto per tentati omicidi, un 16esimo posto per minacce, un 19esimo posto per usura, un 24esimo per associazione di tipo mafioso e un 27esimo per associazione a delinquere, un 27esimo posto per numero di estorsioni. Siamo nella parte alta della classifica anche per il numero di incendi, un 11esimo posto con 161 roghi a carattere doloso. Anche il parametro su ricchezza e consumi colloca la nostra provincia in basso, 81esima posizione. Meglio le performance per cultura e tempo libero in cui la provincia di Latina è al 67esimo posto, risalendo di 6 posizioni, e per demografia e società in cui è al 62esimo posto, 30 posizioni in meno rispetto allo scorso anno. (perdendone 30). Il tasso di natalità è cresciuto del 5,6% e l'indice di vecchiaia diminuito del 2,5% mentre lo spazio abitativo, vale a dire la superficie media delle abitazioni per componenti medi per nucleo familiare è diminuito dell'87,1%. Infine per la sezione affari e lavoro siamo collocati al 51esimo posto, non un buon risultato visto che sono state perse o ben trenta posizioni rispetto alla precedente classifica. In questo settore il dato positivo è rappresentato dal numero di start up innovative per ogni mille società di capitale, un parametro che misura dunque la vivacità delle iniziative imprenditoriali: qui c'è stata una variazione in positivo del 5,7%.

IL MEGLIO E IL PEGGIO

Nella classifica possiamo anche trovare la migliore e la peggiore collocazione in assoluto: per quanto riguarda la migliore è rappresentata la terzo posto assoluto per quota di export sul Pil, vale a dire il rapporto percentuale tra esportazioni di beni verso l'estero e valore aggiunto. Crolliamo invece al 105esimo posto in assoluto su 107 per il numero di farmacie presenti sul territorio provinciale per ogni 10mila abitanti.

Elena Ganelli

