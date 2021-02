SCAURI

Dopo aver certificato l'inquinamento di alcuni scoli a mare, torna alla carica Legambiente Sud Pontino, che ieri mattina ha analizzato lo stato di salubrità dell'aria a Scauri e a Marina di Minturno. «I dati sono allarmanti», dichiara il presidente Dino Zonfrillo, che ha portato a termine i campionamenti dell'aria all'incrocio di Piazza Rotelli a Scauri e al semaforo di Via Pietro Fedele a Marina. «Allarmanti i risultati prosegue ma in linea con i modelli di previsione generati dai più attendibili programmi metereologici che anticipavano rosso per la mattinata di oggi per tutto il territorio comunale. Era necessario fornire un quadro approfondito e maggiormente dettagliato oltre che eseguito con metodo rigorosamente scientifico». Tutti i risultati rilevano dati oltre i limiti e a Marina, presso il semaforo della Via Appia, è allarmante la situazione delle polveri sottili. L'assenza di «un idoneo piano del traffico in grado di mitigare questo fenomeno dell'inquinamento atmosferico, una volta tipico dei paesi del nord padano ma ora sempre più diffuso e dannoso per la salute di tutti, contribuisce a peggiorare la situazione». I dati di Legambiente, svolti con metodo scientifico, sono stati svolti nella giornata di ieri, mentre quelli dell'Arpa sono eseguiti nel corso dell'anno da una stazione fissa a Gaeta oppure vengono estrapolati con modelli informatici o ancora con stazioni mobili. «La nostra azione, con rilevazioni in occasione di particolari condizioni atmosferiche conclude Zonfrillo aggiunge notizie utili per conoscere un fenomeno per sua natura mutevole e che necessita di tempistiche rapide che solo la presenza e la conoscenza del territorio può consentire e permettere ad amministratori competenti e sensibili di predisporre piani adeguati».

Giu.Ma.

