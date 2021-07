Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

TAVOLA ROTONDA

Come far rinascere dalle ceneri del Covid turismo e ristorazione.? Proverà a dare una risposta Si viaggiare: nuove mete per turismo e ristorazione, la tavola rotonda che si terrà il 10 luglio (alle 20 a Vigna La Corte) a San Felice Circeonell'ambito della rassegna estiva Mediterranea - la civiltà blu, promossa dall'Associazione Amor per Circeo.

Tra gli ospiti: Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Dominga Cotarella, direttore vendite e marketing Famiglia Cotarella; Ivana Jelinic, presidente Fiavet; Leonardo Massa, country manager Italia MSC Crociere; Ermando Mennella, presidente Federalberghi Isole Minori; Gianfranco Vissani, chef e ristoratore. Conduce Andrea Pancani, vicedirettore del TG La7.

Può l'azzeramento provocato dal COVID rappresentare un'occasione di rilancio e cambiamento per il settore turismo e ristorazione? Come rinascere dalle ceneri del COVID superando di slancio le difficoltà che bloccavano il settore nel pre-pandemia? Come valorizzare, in sicurezza, il patrimonio eccezionale del nostro Paese?Questi alcuni dei temi che saranno affrontati domani sera. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sui siti amorpercirceo.com e https://micromegas.com.

