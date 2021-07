Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

La Destination Management Organization (Dmo) della Provincia e dei Monti Lepini non è più solo un'idea, inizia a concretizzarsi il percorso definito dalla Provincia di Latina per la costituzione di un brand unico per il territorio pontino, frutto di una visione di insieme condivisa. «Abbiamo intrapreso un viaggio che ci vede uniti, parte pubblica e parte privata, e che abbraccia tutte le potenzialità del nostro territorio. ha spiegato il presidente della Provincia Carlo Medici, durante la conferenza stampa tenutasi ieri presso i giardini della Prefettura - Abbiamo lavorato in un contesto difficile per la pandemia, ma abbiamo ricevuto risposte positive e immediate». Un lavoro ambizioso portato avanti con convinzione dal dirigente del servizio Area Vasta, l'avvocato Claudia Di Troia e supportato da un professionista del settore, l'ingegnere Salvatore Magliozzi, manager e fondatore del sito www.tototravel.it.

COME FUNZIONA

«Abbiamo messo in campo questo progetto e lo abbiamo presentato al bando regionale. Ora possiamo dire che la macchina è avviata e che lo porteremo avanti indipendentemente dai fondi regionali. ha affermato l'avvocato Di Troia Il progetto si caratterizza da una forte presenza istituzionale dei Comuni, ma la peculiarità della Dmo è la partecipazione delle professionalità e delle capacità dei partner privati». L'obiettivo è quello di coordinare e gestirei flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio. La Dmo ha non solo un ruolo di primo piano nella promozione delle mete turistiche, ma anche nel guidarne lo sviluppo. Saper raccontare e promuovere con gli strumenti giusti una terra dotata di un grande patrimonio, nella convinzione che ogni viaggio contiene una promessa ed è fondamentale la capacità di gestire il dialogo tra la domanda e l'offerta, tra ciò che si attende e ciò che si promette».

Durante la conferenza stampa sono state illustrate alcune iniziative messe in cantiere per la promozione turistica del territorio pontino che sfruttano le potenzialità della rete: dalla realizzazione di un sito internet alla creazione di pagine e account sui social.

GLI STRUMENTI

Un progetto articolato che prevede anche lo sviluppo di una app, workshop, info point, branding, e-book e audiolibri.

«Il territorio pontino ha un potenziale che finora è stato sfruttato solo in minima parte. Non c'è mai stato un coordinamento per il settore turismo, è sempre mancato l'anello che congiungesse il prodotto al consumatore. La Dmo parte proprio da un'analisi delle criticità per poter delineare un nuovo percorso - ha detto Magliozzi - Ora siamo entrati nella parte operativa e partiamo dal naming, trovare un nome, che non sia banale ma semplice, creativo e significativo. Per questa ricerca il progetto si apre alla partecipazione dei cittadini Dai un nome al territorio, sul sito www.daiunnomealterritorio.com».

Il progetto è al primo step certo, ma come ha sottolineato il prefetto Maurizio Falco nei saluti finali: «Non dobbiamo aver paura di sognare in grande».

Serena Nogarotto

