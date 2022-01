Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

Due commissioni a Forza Italia, una alle Civiche Pontine, una al Pd e la Trasparenza alla Lega. Ecco la suddivisione degli organi consiliari della Provincia di Latina. In via Costa, a differenza di piazza del Popolo dove la questione è tuttora bloccata e si attende il Consiglio di venerdì per una possibile risoluzione, le forze politiche hanno impiegato appena un mese per arrivare all'accordo sulla suddivisione delle presidenze di commissione. Ma via Costa, d'altronde, è un ente di secondo livello, con 12 consiglieri e cinque liste in tutto, tre di maggioranza e due di opposizione, e l'intesa è stata trovata in poche settimane: il Pd avrà la presidenza della commissione Lavori pubblici, viabilità e edilizia scolastica, la cui presidenza sarebbe affidata a Ennio Afilani; per le Civiche pontine, ci sarà la presidenza della commissione Scuola, presieduta da Valeria Campagna; due gli organi consiliari per Forza Italia, una sarà l'Ambiente (il cui presidente potrebbe essere Annalisa Muzio) e l'altra Programmazione, statuto e regolamenti. La Trasparenza, come di consueto, viene affidata all'opposizione, con la Lega in pole position per la presidenza. Le commissioni sono state convocate per giovedì mattina per l'elezione dei presidenti e dei vice presidenti, mentre già stamattina il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, terrà una conferenza stampa per illustrare l'avvio della attività amministrativa.

Diversa la situazione ancora in Comune, dove ormai si attende soltanto la seduta di Consiglio comunale di venerdì in cui arriverà al voto una delibera di istituzione degli organi consiliari che racchiuderà entrambe le ipotesi da votare, se quella che prevede 56 a 54 per il centrodestra o 55 a 55. Ieri intanto Latina bene comune, per bocca del suo segretario, Elettra Ortu La Barbera, ha precisato come «il Consiglio Comunale di venerdì 28 gennaio rappresenta l'occasione utile per giungere ad una sintesi: la sovranità del Consiglio può, e deve, sciogliere la matassa. Ragione per cui auspichiamo che Fratelli d'Italia, Lega e Latina nel Cuore possano finalmente fare un passo verso chi ha dimostrato, a più riprese, di avere un atteggiamento aperto al dialogo. Apertura che rimarrà tale: l'invito a collaborare, per chi ha intenzione di ravvedersi, non verrà mai meno. Un atteggiamento ostativo paralizza Latina, impedendole di proseguire a vele spiegate verso il futuro. La giunta, vista la gravità del momento storico e nel rispetto della comunità, ha già iniziato a lavorare. Adesso, però, è arrivato il momento di ingranare la marcia ed accelerare».

