Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

L'INSEDIAMENTO

Il Pnrr e il sostegno ai Comuni per indirizzare al meglio le progettazioni e ottenere i fondi; i rifiuti, con la volontà di «incontrare in settimana il commissario nominato dalla Regione», e il monito ai sindaci che «se non sapranno decidere, allora sarà meglio che sia qualcun altro a farlo»; e poi scuole, strade, ambiente, come priorità da affrontare. E un ringraziamento all'ex dirigente Italo La Rocca, che firmò il suo primo contratto in Provincia, a Michele Forte, suo mentore in politica, e al predecessore, Carlo Medici, «che ha preso in mano la Provincia, nel delicato momento successivo alle dimissioni di Eleonora Della Penna». Così Gerardo Stefanelli ha inaugurato ieri il suo mandato da presidente della Provincia di Latina, parlando a un «Consiglio giovane, e formato al 50% da donne».

Ha giurato alle 10.40, dopo avere indossato la fascia azzurra, leggendo la formula del giuramento con la mano sul cuore. Poi, un lungo discorso, in cui ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti, alla collaborazione tra forze politiche e soprattutto alla «necessaria flessibilità per affrontare un tempo delicato»; flessibilità nelle alleanze politiche, ma anche flessibilità nel modo in cui le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di affrontare «rapidamente e con efficienza le procedure per ottenere i fondi Pnrr. Per questo, vorrei costituire una cabina di regia per supportare i Comuni più piccoli». Auspica che le Province, rimaste a metà del guado di una riforma che avrebbe dovuto vederle cancellate, «ottengano più risorse, più deleghe, e un assetto diverso (il riferimento è alla ventilata possibilità di nominare assessori, ndr)». Lungo poi l'appello alla politica: Stefanelli fa notare di essere il primo dei presidenti della riforma che ha di fronte un Consiglio con una piena maggioranza di 8 consiglieri su 12, ma si rivolge a tutti i gruppi «per trovare insieme risposte ai problemi dei Comuni e delle comunità: dobbiamo far tornare la Provincia ad essere un organo di governo efficace, punto di riferimento forte per le comunità. Abbiamo davanti a noi tante sfide, come i rifiuti, la tutela del territorio e del ciclo delle acque, 49 istituti scolastici e 750 chilometri di strade da mantenere e rendere più efficienti». Dedica un passaggio alla Latina Formazione, «che richiede un grande lavoro per renderla adeguata alle esigenze attuali: manca la manodopera specializzata e l'agenzia va riportata a contatto con le realtà produttive locali». Le linee di mandato, infine, saranno pronte - e saranno illustrate - entro fine mese. SOSTEGNO Una via libera alla collaborazione istituzionale è venuto da tutti i gruppi consiliari, con il distinguo dei due gruppi di minoranza di centrodestra, FdI e Lega, che si sono detti pronti a sostenere l'azione dell'ente ma anche a vigilare sull'operato.

CINQUE COMMISSIONI

Confermata anche l'articolazione delle cinque commissioni consiliari, che si occuperanno di Trasparenza, Lavori pubblici, Sviluppo e tutela del territorio, Programmazione, Pubblica istruzione e formazione. A quest'ultima, la consigliera delle Civiche, Valeria Campagna, ha chiesto e ottenuto l'aggiunta anche delle Pari opportunità, perché «lo statuto dell'ente prevede tra le sue funzioni la prevenzione delle discriminazioni e la promozione delle pari opportunità. Mi sembrava giusto, quindi, dare un segnale concreto in questo senso».

GRUPPI E CAPIGRUPPO

Costituiti infine i gruppi consiliari con i rispettivi capigruppo. Forza Italia con Annalisa Muzio, Luigi Coscione, Gianluca Taddeo e Vincenzo Mattei (capogruppo). Il Pd, con Ennio Afilani sarà guidato da Enzo De Amicis. Le Civiche pontine, composto da Valeria Campagna e Barbara Carinci sarà guidato da quest'ultima. La compagine di Fratelli d'Italia è composta da Ilaria Marangoni e Pasquale Cardillo Cupo che sarà capogruppo. Infine la Lega sarà rappresentata da Federica Felicetti, capogruppo, e Sara Norcia.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA