Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

ELEZIONI

Giovanni Agresti o Gerardo Stefanelli. Stasera uno di loro due sarà il nuovo presidente della Provincia di Latina. Sindaci e consiglieri comunali delle 33 amministrazioni della provincia pontina sono chiamati oggi a scegliere il nuovo presidente dell'ente di via Costa, e il nuovo Consiglio provinciale, dopo la decadenza del predecessore, Carlo medici, non più sindaco di Pontinia dopo le elezioni comunali di ottobre. Quella di oggi è una sfida tra due blocchi opposti che non rispecchiano formalmente i classici allineamenti centrodestra-centrosinistra, ma i cui esiti avranno non poca influenza sugli equilibri politici nei Comuni, in particolare in quello del capoluogo, dove si è tuttora alla ricerca di una maggioranza d'aula non facile da trovare.

STEFANELLI

Gerardo Stefanelli è il candidato di centrosinistra. Nato nel 1975 è dipendente della Provincia in aspettativa. Sindaco di Minturno, rieletto per un secondo mandato, nel novembre 2019 ha abbandonato il Pd, entrando, due mesi dopo, in Italia viva. «Mi sento pronto e maturo - dichiara - per questo incarico: conosco tutto il territorio provinciale, ed è giunto il tempo di riprendere un cammino istituzionale sovra comunale; mi sento molto fiducioso»; osserva inoltre, sui possibili influssi del voto, che «nel capoluogo è in atto un processo: occorre garantire governabilità e sono certo che si troverà un accordo. Certo, occorre tempo, e questa elezione può favorirlo». A supporto di Stefanelli ci sono tre liste, che sono quelle di Pd (dal capoluogo c'è il capogruppo Enzo De Amicis), Civiche Pontine (due candidate da Latina, Valeria Campagna e Floriana Coletta) e Forza Italia (da Latina è schierata Annalisa Muzio). Nella sua storia politica è stato prima nell'Udc di Michele Forte, ricoprendo l'incarico di assessore all'Ambiente in Provincia nel secondo mandato di Armando Cusani (2009-2014). Oggi la sua candidatura alla presidenza della Provincia è sostenuta non solo da Pd, civici come Lbc, Fare Latina, ma anche da Forza Italia. Un'intesa che si è materializzata soprattutto nel capoluogo, dove FI è atteso che sostenga l'azione amministrativa del sindaco Damiano Coletta; inoltre, Annalisa Muzio, di Fare Latina è stata candidata come consigliera provinciale, come indipendente, nella lista di Forza Italia. L'adesione di Forza Italia a una candidatura sostanzialmente di centrosinistra come quella di Stefanelli, e il supporto degli azzurri a Coletta, hanno provocato una frattura nel centrodestra.

AGRESTI

Per il centrodestra si candida Giovanni Agresti. Nato nel 1951, è sindaco di Itri per la quarta volta; nella vita è consulente finanziario e amministratore di una società che gestisce cliniche, nonché vice presidente di Federlazio Salute. È supportato da FdI-Provincia tricolore (che da Latina schiera Andrea Chiarato e Renzo Scalco) e Lega-Prima la provincia di Latina, che non ha candidati consiglieri da Latina, ma che schiera, tra gli altri, Maria René Carturan, figlia dello scomparso sindaco di Cisterna, Mauro. «La mia candidatura rappresenta il territorio - racconta Agresti - e nasce in contrapposizione a un'altra candidatura che è un accordo di potere. A me e a tanti altri dava fastidio che ci fosse un candidato unico. Sono molto fiducioso di un risultato positivo: in questi anni la politica è stata assente in provincia e la dimostrazione è il commissariamento regionale in tema di rifiuti. Quando sarò presidente, spero che ci sarà una interlocuzione serrata con la Regione per una conclusione che veda protagonisti gli amministratori pontini».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA