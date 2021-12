Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

LA BATTAGLIA

La Provincia di Latina si tinge di rosa, ma non è una questione di quote. Ne è convinta Ilaria Marangoni, esponente di Fratelli d'Italia: consigliera comunale di Terracina si è candidata nella lista Provincia Tricolore, risultando la seconda eletta del gruppo. Un successo da condividere con altre due colleghe di Terracina, indipendentemente dall'appartenenza partitica: Barbara Carinci, candidata ed eletta nella lista Civiche Pontine con la quale siede in maggioranza in seno al Consiglio comunale, e Sara Norcia, candidata ed eletta in quota alla Lega separate invece nell'assise civica e ora nello stesso schieramento in Provincia.

TRIPLETTA TERRACINESE

Il mix, in favore del presidente eletto Gerardo Stefanelli e del concorrente Giovanni Agresti, ha portato Terracina a centrare un terno a via Costa. «Sono pienamente soddisfatta della elezione di sei consigliere su 12, tra cui tre provenienti dalla mia città ha commentato la Marangoni E' un segnale positivo ma non grazie alle quote rosa: non siamo andate in coppia, il successo è stato determinato dalla capacità di metterci in gioco con maggiore convinzione rispetto ad altre competizioni elettorali. Devo questa elezione alla squadra che ha creduto in me. Sono convinta di riuscire a collaborare con tutte, soprattutto con Carinci e Norcia». Stando alle limitate competenze della Provincia, Marangoni ha affermato che sarà fondamentale per l'Ente assumere un ruolo di coordinamento nella partita del Pnrr. «Mi farò carico dell'istituzione di una rete a cui i Comuni possano fare affidamento per l'accesso al Pnrr».

Compiaciuta anche la consigliera Carinci che ora si aspetta una proficua collaborazione con le colleghe, visto che «non sempre le donne hanno la capacità di fare squadra. Spero di sbagliarmi, spero che si costituisca un gruppo propositivo e che nessuna punti a voler fare la prima donna per partito preso». Tra gli obiettivi di Carinci la sburocratizzazione, la viabilità e l'ambiente, «perché con le scuole mi sembra che la Provincia si sia mostrata efficiente finora. Carinci citando l'ambiente ha toccato una nota dolente, i rifiuti e il commissariamento: «Credo che ci sia ancora spazio per trovare una scelta condivisa che arrivi dal territorio».

«Una Provincia che si tinge di rosa ha commentato Norcia - e l'auspicio di una proficua collaborazione tra donne come strumento per vincere le disparità. Un prezioso carburante, per spingerci a migliorare». Norcia ha espresso soddisfazione per la sua elezione, sostenuta da circa quaranta amministratori locali: «Una pesante responsabilità ha dichiarato - che porterò avanti con la tenacia che mi ha sempre contraddistinto». E sui rifiuti aggiunge: Il commissariamento di Zingaretti è a discapito di Latina e non di Roma, nel silenzio di Pd, Fi, Civici e del sindaco Coletta».

IL DUO DI LATINA

Due le consigliere comunali di Latina elette in Consiglio provinciale: Annalisa Muzio della lista di Forza Italia e Valeria Campagna, esponente di Latina Bene Comune, della lista Civiche Pontine. La presenza di una donna in politica contribuisce a dare un punto di vista diverso delle questioni. Più pragmatico e senza troppi paradossi che la mediazione tra i partiti nasconde - ha commentato Muzio che nel giro di due mesi ha saputo fare breccia, per la prima volta, in piazza del Popolo e in via Costa - La presenza di altre colleghe consentirà un approccio sempre costruttivo e nelle competenze che l'ente ha, la sensibilità specifica delle donne garantirà spunti e idee innovative.

«Sei donne e sei uomini: è molto bello che si sia verificato questo risultato è invece il commento di Campagna - Spero che questa possa diventare la normalità, e che non ci si debba più stupire dinanzi a risultati di questo tipo. Lavorerò, sicuramente, alla chiusura del ciclo dei rifiuti ha aggiunto - Un problema per cui il nostro territorio ha già pagato parecchio. Poi ci sarà la questione della riqualificazione dell'ex Rossi Sud, già concordata con il sindaco Coletta e il presidente Stefanelli. L'impianto dovrà essere valorizzato e reso un polo fieristico importante».

Tra le priorità di Campagna anche le scuole: Si tratta di un aspetto che ho sempre avuto a cuore, e per il quale mi sono fortemente battuta in questi anni. Sono pronta a farlo anche a livello provinciale.

L'ASSOLO DI CISTERNA

In ultimo, non per ordine di importanza, la consigliera comunale di Cisterna Federica Felicetti della Lega eletta in consiglio provinciale. Sulla larga rappresentanza delle donne ha espresso gioia: Un successo straordinario raggiunto in questa provincia, che ha incassato la percentuale più alta di donne elette. Abbiamo lavorato bene, ottenendo una grande fiducia. E' per questo che siamo state elette. Scuole, strade da rifare e la questione rifiuti, sono i temi prioritari anche per Felicetti: Siamo stati appena eletti. Con la collega Norcia e con la Lega valuteremo in da farsi su ogni singolo argomento, ma le priorità da affrontare sono già segnate a cominciare dai rifiuti.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA