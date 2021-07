Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

Una proroga, che equivale ad una importante boccata d'ossigeno, per il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media Vitruvio Pollione e della nuova palestra della scuola primaria De Amicis di Formia. Il direttore generale del ministero dell'Istruzione Simona Montesarchio in una circolare inviata alle Regioni, all'Associazione nazionale comuni italiani e a quella delle province, ha infatti concesso un'ulteriore proroga per beneficiare dei Mutui Bei 2018.

Si tratta di finanziamenti che riguardano anche quei Comuni, tra i quali Formia, che avranno ora ulteriore tempo per completare l'iter finalizzato alla progettazione esecutiva o definitiva entro il 30 settembre 2021 e per cantierare le opere previste entro il prossimo 30 novembre. Una notizia di grande rilevanza dopo la doccia gelata arrivata un mese con la comunicazione della mancata proroga, annunciata in conferenza stampa dal commissario prefettizio Silvana Tizzano, e della nuova richiesta del necessario parere tecnico inoltrata alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, senza il quale si rischierebbe di perdere il finanziamento di oltre dieci milioni di euro concesso nel febbraio 2019 al Comune di Formia dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ora si torna, dunque, a sperare, anche se bisognerà attendere tempo ancora altri due mesi la Soprintendenza, che potrebbe dare via libera al progetto o bloccarlo definitivamente.

«E' arrivato il momento di unirci tutti, forze politiche e parte dirigenziale e riattivare in tempi strettissimi l'iter per arrivare a realizzare quest'opera unica per la città di Formia - commenta in una nota l'ex sindaco di Formia Paola Villa - Occorrerà riavviare il procedimento di progettazione sospeso dal Comune di Formia, compulsare il parere della Soprintendenza che ben può viaggiare a latere della progettazione definitiva e avviare immediatamente una conferenza preliminare di tutti gli enti interessati».

Anche il candidato sindaco Amato La Mura chiama a raccolta tutte le forze cittadine e invita il commissario straordinario Tizzano «a revocare la procedura con cui ha bloccato l'iter tecnico-amministrativo temendo, alla luce della mancanza del parere della Soprintendenza archeologica, risvolti di natura penale ed erariale» ed a convocare la conferenza dei servizi per tentare di recuperare i tanti ritardi fin qui accumulati.

Sandro Gionti

