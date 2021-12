Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

CISTERNA

Sequestrate oltre cento tra fucili e pistole a 45 persone sprovviste di documentazione valida per detenerle. E' il risultato delle verifiche compiute dagli agenti del commissariato di Cisterna diretto dal vicequestore dottor Riccardo De Sanctis. In questi mesi sono state analizzate oltre tremila pratiche. È stato accertato che 650 persone fossero sprovviste della certificazione medico legale attestante i requisiti psicofisici necessari per detenere armi e munizionamento, nei confronti dei quali il dirigente del commissariato, autorità locale di pubblica sicurezza, ha redatto formale diffida a produrre una idonea documentazione sanitaria. Allo scadere del termine, 45 soggetti sono stati dunque segnalati alla Prefettura ch alla fine ha emesso altrettanti provvedimenti di divieto. Gli agenti hanno ritirato le armi. I proprietari hanno 150 giorni di tempo per cederle formalmente a soggetti autorizzati ovvero chiederne la distruzione. Inoltre, nei confronti di cinque detentori si è proceduto anche con una denuncia in stato di libertà in quanto custodivano le armi senza aver adottato le dovute misure precauzionali. Altre quattro persone sono state denunciate per aver cambiato la propria residenza omettendo di informare l'autorità di pubblica sicurezza del contestuale spostamento del luogo di detenzione delle armi. Un altro individuo è stato denunciato per non aver più rinvenuto l'arma a lui intestata.

D.Ron.

