Sabato 3 Luglio 2021, 05:02

Ieri i vertici del Pd locale sono stati in missione a Roma in attesa di accogliere il nuovo commissario Matteo Mauri. Mauro Visari, presidente provinciale del Pd, Franca Rieti, segretaria comunale e la capogruppo in consiglio comunale Nicoletta Zuliani hanno spiegato, al rientro da Roma che «la parola d'ordine è essere in campo ancora di più: c'è da lanciare una nuova classe dirigente e un nuovo progetto poltico e lo faremo immediatamente e per questo convocheremo nei prossimi giorni gli organismi di Latina città , che è il punto più sensibile di questa vicenda. Abbiamo intenzione poi, subito dopo, di convocare un'audizione non solo di tutti gli iscritti ma anche di tutta l'area che ruota intorno all'idea progressista e riformista della città» . E' il tentativo di reagire allo choc dell'arresto di Moscardelli. «In questa situazione, noi ci siamo ritrovati e da questa situazione, non molto piacevole, che potrebbe abbattere qualsiasi forza politica, troveremo la strada giusta per rimetterci in pista più forti, in un territorio che siamo pronti ad ascoltare. Noi siamo compatti, parola che forse fino a oggi non era proprio così».