Stamane alle 10 si insedia il nuovo Consiglio comunale di Formia. E' il debutto ufficiale del sindaco Gianluca Taddeo, che nel corso della seduta inaugurale presenterà anche la nuova giunta, nata dopo giorni di incontri non sempre facili. E' un esecutivo giovane, al momento formato da sei componenti, con tre quote rosa. Giovanni Valerio (Fratelli d'Italia) sarà il vice sindaco con delega al turismo. Gli altri assessori designati sono Eleonora Zangrillo (lavori pubblici e ambiente), Francesco Traversi (bilancio), Fabio Papa (scuola, cultura e sport), Chiara Avallone (attività produttive) e Rosita Nervino (Servizi sociali). Due assessori sono in quota Forza Italia, due di Taddeo per Formia, uno di Fratelli d'Italia e uno di Periferie al centro. Manca il settimo assessore, quello che dovrebbe avere la delega all'urbanistica, un incarico molto delicato che, al momento, il neo sindaco Taddeo affiderà a se stesso in attesa della persona giusta per questo ruolo in un Comune che, da qualche mese, è orfano di dirigenti dei due importanti settori dei lavori pubblici e urbanistica, che il commissario prefettizio Silvana Tizzano ha affidato provvisoriamente alla dirigente comunale del settore Sviluppo economico e transizione digitale Tiziana Livornese. Alla presidenza del Consiglio comunale andrà Pasquale Cardillo Cupo, leader della lista di Fratelli d'Italia, mentre Caterina Nocella (Forza Italia) sarà la vice presidente. Dieci i punti all'ordine del giorno, che riguardano, oltre al giuramento del sindaco ed alla costituzione dei gruppi consiliari, l'illustrazione delle linee programmatiche, la nomina della commissione elettorale e quella dei giudici popolari e l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti.

Le minoranze attendono, naturalmente, l'illustrazione del programma che la nuova amministrazione intende attuare fin dai primi mesi di governo. Considerato lo scarto minimo (appena 38 voti) con cui Taddeo ha prevalso sul suo antagonista Amato La Mura e i ricorsi in atto sulle schede contestate, si preannuncia una seduta non di quelle soporifere. Il sindaco Taddeo, intanto, dopo la presentazione, giovedì mattina all'ex Enaoli, del progetto del nuovo ospedale del Golfo, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per il definitivo passaggio alla progettazione esecutiva del nuovo Policlinico, che dovrà rappresentare una grande eccellenza per il territorio. Ed ha aggiunto che in tale fase il Comune di Formia rivestirà un ruolo centrale nella realizzazione dell'opera, collaborando ai necessari interventi migliorativi, affinché il nuovo ospedale veda la luce il prima possibile.

E plaudendo alla promessa regionale dell'insediamento di un tavolo tecnico, con la partecipazione dei soggetti e i professionisti interessati alle varie criticità presenti, in particolare per la viabilità e la sicurezza degli accessi e per l'igiene e l'ambiente, il sindaco ha annunciato che la previsione, in sede di progettazione esecutiva, è quella di creare idonei varchi per una corretta e sicura circolazione nella zona, sia a sud, ampliando o realizzando collegamenti tra l'Appia e l'area ospedaliera, che a nord con una rotatoria sulla Variante Appia, in grado di garantire un accesso in sicurezza a tutti gli automobilisti ed agli utenti del Policlinico.

Per l'abbattimento delle esalazioni provenienti dal vicino depuratore, invece, si ipotizzano un sistema di deodorizzazione dell'area e una idonea piantumazione arborea.

