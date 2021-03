21 Marzo 2021

LATINA SCALO

Sono 120 tra nuovi alberi e arbusti da piantumare e nuovi cigli dei marciapiedi e opere di fondazione per sistemare pavimentazioni e sottofondazioni del parcheggio della stazione ferroviaria di Latina Scalo. È il progetto Ossigeno della Regione Lazio, per il quale il Comune di Latina è entrato in graduatoria: 81mila euro a carico dell'amministrazione di piazza del Popolo e 35mila dell'ente romano. L'intervento vede un miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggi con la piantumazione di 101 alberi e 18 arbusti nelle aiuole già presenti nell'area, mentre ulteriori riquadri, idonei a ospitare un nuovo filare di platani saranno realizzati sul marciapiedi di viale Marco Aurelio. Il progetto è stato interamente elaborato dagli uffici dei servizi Decoro e Ambiente del Comune di Latina e prevede anche eliminazione delle robinie con la ceppaia, la realizzazione delle aiuole sul viale, le potature e la manutenzione per due anni con garanzia di attecchimento. Tra le essenze previste, figurano diversi tipi di platani, di aceri, celtis australis (altrimenti conosciuto come bagolaro o romiglia), varie tipologie di quercia, frassino da manna, viburno tino.

GLI INTERVENTI

Il progetto Ossigeno della Regione Lazio nasce nell'agosto 2020 per la piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio regionale e, per quanto concerne la provincia pontina, oltre al capoluogo, ha visto la partecipazione di altri 16 Comuni e di un istituto scolastico, il Teodosio Rossi di Latina. Ma il Comune di Latina ha avviato anche altre piantumazioni, relative a molte aree nel cuore del territorio cittadino.

Sono infatti ben 430 i nuovi alberi e arbusti che saranno piantati entro il mese di aprile, facenti parte delle offerte migliorative delle sei ditte operanti nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione del verde cittadino. Piantumazioni che sono in corso in queste ore e che si protrarranno per i prossimi 45 giorni. In particolare, le operazioni sono relative al parco Falcone e Borsellino, al parco San marco, all'area verde della scuola di via Cimarosa in Q4, a via Botticelli, via Aprilia, via Guido Reni, via dei Volsci (vicino al ponte che la collega con il Pantanaccio), via Fabio Filzi. Fuori dal centro cittadino, altre piantumazioni interessano infine il parco Vasco de Gama, recentemente affidato in gestione e ristrutturato, dopo gli atti vandalici che lo avevano interessato negli scorsi anni e che avevano portato a una iniziale revoca del finanziamento europeo Plus (un sopralluogo dei tecnici regionali svolto venti giorni fa nell'area ristrutturata dovrebbe però portare a una conferma del finanziamento).

Andrea Apruzzese

