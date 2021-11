Venerdì 12 Novembre 2021, 05:03

L'INDAGINE

Gli interessi della ndrangheta e di altre organizzazioni criminali siciliane e campane nella gestione del business del commercio di prodotti petroliferi. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dello Scico, sotto il coordinamento della Dda reggina diretta e con il supporto dei reparti del Corpo competenti per territorio, hanno dato corso nelle province di Asti, Milano, Piacenza, Parma, Roma, Caserta, Napoli, Bari, Brindisi, Lecce e anche Latina a un decreto di sequestro preventivo dell'intero patrimonio aziendale di tre società di capitali operanti nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. In particolare sotto chiave sono finite disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro. Si tratta dell'epilogo di alcune indagini condotte dal Gico e dallo Scico finalizzate al contrasto dell'infiltrazione della ndrangheta nel commercio degli idrocarburi. L'attività investigativa ha permesso di scoprire l'esistenza di una struttura organizzata che evadeva le imposte, in modo fraudolento e sistematico, sotto la direzione strategica di un commercialista campano e con la compiacenza di soggetti esercenti depositi fiscali e commerciali, avvalendosi del controllo capillare di tutta la filiera della distribuzione del prodotto, dal deposito fiscale ai distributori stradali.

