Un riconoscimento alle produzioni locali, preservando sapori e saperi della tradizione. La Deco (Denominazione comunale) di Latina è oggi realtà, con l'approvazione dell'apposito regolamento da parte del Consiglio comunale, nell'ultima seduta dell'anno, svolta il 31 dicembre. «La denominazione - ha spiegato Simona Lepori, assessore alle Attività produttive - vuole essere un sostegno alle aziende del territorio, attraverso dei riconoscimenti; verrà istituito un apposito registro, in cui saranno iscritti prodotti e imprese, e le istanze saranno prodotte al Suap, previa valutazione di una commissione; potranno presentarle non solo i produttori, ma anche dietro suggerimento di terzi. Il marchio, di proprietà del Comune, sarà registrato e utilizzato nel packaging e nella commercializzazione dei prodotti». Il logo rappresenta la palla della fontana e i cinque archi del palazzo dell'Intendenza di finanza in piazza del Popolo, a simboleggiare le altrettante branche delle attività produttive (industria, agricoltura, commercio, artigianato, pesca). Per sostenere ulteriormente l'iniziativa, ha aggiunto il presidente della commissione Attività produttive, Marco Capuccio, «sarà istituita nella biblioteca comunale un'apposita sezione di testi dedicati ai prodotti della zona». L'atto è passato a maggioranza, con il voto favorevole del Pd e l'assenza del resto dell'opposizione, critica in particolare sul metodo: «Si inserisce ulteriore burocrazia in un ufficio, le attività produttive, già in forte difficoltà nel gestire le incombenze quotidiane», ha osservato Olivier Tassi (Misto). Votati anche diversi debiti fuori bilancio, che hanno determinato l'urgenza della seduta di fine anno: 318mila euro per l'esproprio di una particella per la realizzazione, più di venti anni fa, del collegamento stradale tra via Villafranca e viale Le Corbusier, e, in particolare, un debito di 77mila euro per il servizio di canile e gattile sanitario: un debito, questo, fortemente criticato dall'opposizione. Quando nel 2016 dalla Asl passò al Comune il servizio di canile sanitario, piazza del Popolo incaricò una ditta esterna; alla presentazione delle fatture sorsero controversie con la ditta; un anno fa, quest'ultima ha adito le vie legali con la messa in mora del Comune, oggi condannato a pagare. «Mai dire mai - ha osservato Nicoletta Zuliani (Pd) - non è vero che l'amministrazione Lbc non avrebbe mai generato debiti fuori bilancio». «È una tipologia di debito fuori bilancio ben diversa da quelli formati in passato», ha ribattuto l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini. Approvati infine i regolamenti per il nuovo canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria. «Ci meritiamo veramente un anno migliore - ha concluso il sindaco, Damiano Coletta - verrà il tempo degli abbracci e sarà un bel tempo».

