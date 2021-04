14 Aprile 2021

L'UDIENZA

Dovevo pagare circa 17mila euro per alcune forniture di contenitori in vetro ma ero in un momento di difficoltà e sono andato a casa della Cetrone e di Pagliaroli per spiegare loro che nel giro di qualche giorni avrei potuto saldare il mio debito. Volevo rassicurarli ma mentre ero lì sono arrivati tre zingari e mi hanno bloccato la macchina nel viale di ingresso, non potevo uscire. Ha parlato per circa un'ora e mezza nell'aula della Corte di assise Massimo Bartoccini, l'imprenditore abruzzese nei cui confronti l'ex consigliera regionale Gina Cetrone, l'ex marito Umberto Pagliaroli, Armando Lallà Di Silvio, i figli Gianluca e Samuele e il pentito Agostino Riccardo la cui posizione è stata stralciata, sono accusati di estorsione. E' soltanto uno dei capi di imputazione del processo Scheggia' nel quale gli imputati devono rispondere anche di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata con l'aggravante delle modalità mafiose. Bartoccini, interrogato prima dal pubblico ministero Luigia Spinelli poi dagli avvocati della difesa, ha ricostruito quei giorni dell'aprile 2016 raccontando il suo arrivo nella villa di Cetrone e Pagliaroli dove dopo poco sono arrivati Samuele e Gianluca Di Silvio e Agostino Riccardo che riconosce nelle foto segnaletiche che lo volevano costringere a firmare un assegno per saldare il debito. Io le ho garantito che avrei pagato ma lei non si fidava ha spiegato e si è agitata. Poi due macchine nel viale di accesso a casa hanno in pratica bloccato la mia e quelle tre persone hanno cercato di intimidirmi. Mi sono spaventato e ho telefonato al mio socio al quale ho detto di richiamarmi dopo un po' e che se non avessi risposto doveva avvisare la polizia. Alla fine ci siamo messi d'accordo per il giorno successivo: io avrei fatto un bonifico e loro sarebbero venuti davanti alla banca per verificare. E così è stato ha proseguito l'imprenditore perché Pagliaroli e i tre zingari sono venuti davanti alla banca Unipol di Pescara per avere la ricevuta del bonifico effettuato e poi hanno voluto 500 euro che ho prelevato in contanti come rimborso spese. Da allora non ho più avuto rapporti con Cetrone e Pagliaroli. L'udienza si è chiusa con nuove dichiarazioni spontanee dell'ex consigliera regionale che ha raccontato che Riccardo aveva agito in maniera autonoma, che l'auto di Bartoccini non era stata bloccata e ha negato di conoscere i Di Silvio. Si torna in aula il 4 maggio prossimo.

