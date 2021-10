Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

PONTINIA

Al fine di permettere una più ampia partecipazione di pubblico il primo consiglio comunale della nuova amministrazione comunale di Pontinia si terrà presso il teatro Fellini, in piazza Indipendenza. L'assise è stata convocata per le 18.30 di oggi. Per entrare il pubblico dovrà essere munito di green pass e mascherina. All'ordine del giorno l'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali eletti, il giuramento del nuovo sindaco Eligio Tombolillo alla sua quinta esperienza sulla poltrona di primo cittadino, la nomina del presidente del consiglio comunale, la nomina di vice sindaco ed assessori. Verranno inoltre presentate le linee programmatiche e di mandato e forniti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Verranno nominate la commissione elettorale e la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Infine sarà approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2020. Sono stati ovviamente convocati tutti i consiglieri comunali della nuova assise: Massimo Vincenzo Mantova, Giovanni Bottoni, Beatrice Milani, Romina Realacci, Maria Rita D'Alessio, Simone Orelli, Simone Coco, Valterino Battisti, Fabiana Cappelli, Argeo Perfili ed Alfonso Donnarumma per la maggioranza, Carlo Medici, Daniela Lauretti, Paolo Torelli, Matteo Lovato e Massimiliano Antelmi per le minoranze. Intanto è stato comunicata la costituzione del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale nell'assise di Pontinia.

