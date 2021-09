Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

IL RETROSCENA

Ci sono ancora una volta i due pentiti Agostino Riccardo e Renato Pugliese dietro l'operazione Octopus che ha portato all'arresto di tre persone a vario titolo responsabili dei delitti di tentata estorsione e atti di illecita concorrenza, il tutto aggravato dal metodo mafioso.

Le dichiarazioni che stanno rendendo ormai da qualche anno ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma hanno aperto una serie infinita di squarci non soltanto sull'attività del clan Di Silvio nel quale hanno a lungo militato con ruoli particolarmente qualificati e fiduciari ma anche sui rapporti tra il gruppo di Campo Boario e altre associazioni criminali operative in altre aree della provincia di Latina.

LA RICOSTRUZIONE

Le dichiarazioni dei due pentiti scrive il gip nell'ordinanza cautelare sono assolutamente attendibili per questi e altri fatti perché fondate sulla conoscenza diretta e coincidono anche se rilasciate in tempi diversi. Era stato proprio Pugliese, nell'udienza del processo Alba Pontina' del 10 dicembre 2019, a raccontare delle minacce fatte da lui e da Riccardo a Adriano Marzullo, titolare di un banco per la vendita del pesce al mercato settimanale di Latina per costringerlo a tenere i prezzi più bassi per non danneggiare un altro commerciante che mensilmente li pagava per stare tranquillo.

PREZZI TROPPO ALTI

L'intervento del gruppo aveva spiegato al Tribunale - è stato sollecitato anche per imporre il prezzo di vendita del pesce al mercato settimanale di Latina. I venditori erano quattro in tutto ha raccontato Pugliese e uno di loro vendeva a prezzi esagerati che danneggiavano gli altri. Siamo intervenuti quindi per conto di uno di loro su richiesta di Giuseppe D'Alterio anche perché quel commerciante di Fondi ci versava 4/500 euro a settimana. Abbiamo detto al concorrente che se non abbassava i prezzi lo avremmo menato e lui alla fine ha acconsentito.

IL VENDITORE DI FONDI

Un racconto che coincide con quanto riferito ai magistrati. Armando Di Silvio mi disse che la bancarella di Fondi si lamentava per i prezzi dei concorrenti che venivano ribassati ha spiegato il figlio di Costantino Cha Cha Di Silvio e ci disse che dovevamo fare una dimostrazione nei confronti dei fratelli Ferri e del banco di Terracina dicendogli che avrebbero dovuto allinearsi. E così facemmo. Gli dicemmo che dovevano allineare i prezzi e ci facemmo pagare per il disturbo 250 euro dopo che siamo intervenuti anche con Marzullo non ci hanno più chiamato e Armando ci disse che le cose erano state fatte bene. Un racconto confermato anche dalle dichiarazioni rese da Riccardo sulla stessa vicenda.

Elena Ganelli

