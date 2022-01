Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:02

SEZZE

Gli episodi avvenuti negli ultimi tempi hanno allarmato non poco i residenti di Sezze. Tanti i furti avvenuti nelle abitazioni, in diverse zone, alcune particolarmente bersagliate dai ladri.

La risposta delle forze dell'ordine è arrivata con i primi risultati dei controlli mirati avviati dai militari soprattutto nelle zone in cui sono più frequenti reati predatori e i furti in abitazione. Ieri gli investigatori sono riusciti a mettere a segno il primo arresto che potrebbe aprire la strada a ulteriori risultati nella lotta alle bande organizzate e specializzate nei furti in abitazione.

La scorsa notte i militari della stazione locale, nel corso di uno specifico servizio finalizzato proprio alla repressione di questa tipologia di reati, hanno fermato un giovanissimo, di appena 20 anni. Si tratta di un ragazzo di nazionalità albanese, intento a individuare l'abitazione migliore in cui mettere a segno un colpo.

Il giovane, di professione elettricista, oltre ad avere la funzione di palo per una banda di malviventi specializzata nei furti, nascondeva all'interno della sua auto diversi arnesi da scasso e la somma in contanti di 2.300 euro, ritenuta il provento di uno dei furti più recenti.

L'intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre il giovane, espletate le formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Si tratta di un primo importante risultato che potrebbe portare a ulteriori sviluppi. Gli investigatori stanno infatti scavando tra i contatti del ragazzo per individuare collegamenti con altre persone coinvolte nella lunga sequela di episodi registrati nelle ultime settimane.

A Sabaudia, invece, i carabinieri hanno arrestato un 38enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre passeggiava tranquillamente nelle vie del centro, nonostante fosse agli arresti domiciliari per estorsione nei confronti dei familiari. L'uomo è tornato ai domiciliari.

