Da oltre due settimane, in piazza del popolo, ogni notte spuntano dei sacchetti. Appena sotto c'è una scritta che recita «Prendi se ne hai bisogno (focacce)». A posizionarli è La gusteria, centralissimo locale specializzato in focacce farcite che si trova all'angolo con via Diaz. Nella maggior parte dei casi i titolari e i dipendenti dell'attività la mattina dopo non ritrovano nulla, segno che il loro buon gesto è arrivato dove doveva arrivare. «È stata una scelta spontanea racconta Luigi, il dipendente che ha avuto l'idea pensata per i bisognosi. Da un paio settimane alla fine della nostra giornata lavorativa posizioniamo in questi sacchetti delle focacce bianche avanzate, ancora in ottimo stato, sperando possano finire nelle mani giuste. Abbiamo anche aderito all'applicazione To good to go dove viene messo in vendita a prezzi bassi l'invenduto della giornata, ma se abbiamo più porzioni di quelle che diamo via tramite la app abbiamo adottato questa nuova tecnica». L'applicazione gratuita scaricabile da ogni smartphone di cui parla il dipendente riscuote da tempo particolarmente successo in provincia di Latina, come nel resto d'Italia. È pensata contro gli sprechi alimentari e permette a coloro che si iscrivono di prenotare un box a scatola chiusa, il cui prezzo varia da uno a cinque euro, da un locale a loro scelta che aderisce alla piattaforma. Il sistema permette di filtrare i locali in base alla posizione in cui ci si trova, in modo da avere un quadro chiaro di cosa offre il mercato a non troppa distanza. Una volta effettuato il pagamento online gli utenti ricevono informazioni sull'orario in cui andare a ritirare il loro pacco che equivale al cibo invenduto della giornata. Come detto è un pacco a scatola chiusa: non si può scegliere cosa prenotare, ma le sorprese sono dietro l'angolo perché con pochi euro si riescono a portare a casa pizze, pizzette, pasticcini, frutta e verdura e chi più ne ha più ne metta. Allo stesso tempo, inoltre, si contribuisce alla lotta contro lo spreco di cibo. La app in Italia ha quasi 3 milioni di iscritti e nella provincia di Latina sono circa un centinaio i locali che hanno deciso di entrare a far parte della squadra e molti di più gli iscritti alla app che si scambiano informazioni anche attraverso un gruppo Facebook dedicato proprio alle recensioni dei locali da cui si acquistano i box. Se la app è però pensata per combattere gli sprechi e allo stesso tempo per risparmiare senza rinunciare però alla qualità, l'idea dei sacchetti non ha alcuna fonte di guadagno ed ha il solo scopo di aiutare i meno fortunati. A quanto pare l'esperimento ha fino ad ora è andato a buon fine. «Lasciamo i sacchetti fuori dal locale la sera prima e li incartiamo per bene in modo che i prodotti non si rovinino continua il dipendente di La gusteria - e la mattina dopo non ci sono più. Al massimo ritroviamo un solo pezzo di focaccia». Al giorno, dunque, vanno via 3-4 sacchetti contenenti focacce rigorosamente bianche e senza farcitura, che altrimenti si rovinerebbe. Per adesso ancora non è successo ai dipendenti del locale di trovare messaggi di ringraziamento o solamente di feedback dai fruitori dell'iniziativa, ma non è escluso che possa succedere nei giorni a venire. «Un contatto con chi prende i sacchetti conclude Luigi al momento non lo abbiamo avuto, ma sappiamo chi è che li prende e siamo felici così. In zona ci sono molti senzatetto, che passano la notte al freddo e sotto ai portici. Probabilmente le nostre focacce hanno allietato la nottata ad alcuni di loro».

