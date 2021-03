5 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







SEZZE

Sono partiti ieri mattina i lavori necessari per il ripristino del terzo tratto di via Casali a Sezze. A distanza di tre mesi dal crollo di una porzione di strada, lungo 40 metri e largo cinque, con relativa struttura di sostegno, ieri mattina è stato aperto il cantiere e le ruspe si sono messe in moto. Non dopo un lungo e complicato iter. La strada era sprofondata a seguito di una giornata di pioggia intensa che aveva portato allagamenti a Sezze mettendo a nudo criticità idrologiche in parte già note, come ad esempio quella del ponte sul Brivolco ancora una volta finito pericolosamente sott'acqua. Sette famiglie, residenti nella parte alta della strada franata erano rimaste isolate e per questo l'amministrazione comunale setina si era messa subito al lavoro per capire il da farsi, periziando il danno. Dopo le indagini geognostiche e geofisiche e l'elaborazione di un progetto è stato necessario ottenere, da parte del settore Lavori pubblici del Comune di Sezze, l'autorizzazione sismica dal Genio Civile. Dunque è stata avviata la procedura Mepa per l'individuazione della ditta esecutrice di lavori pari ad un importo di circa 70mila euro. Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo per l'altro cantiere che sarà aperto a breve lungo gli argini del Brivolco, interessati dal cattivo scorrimento delle acque, dovuto ad una serie di ragioni che vanno dalla presenza di sterpaglie a quella di rifiuti di vario genere. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti i resti di improvvisati pic-pic nic in una zona non idonea. Per la mitigazione del rischio idrogeologico attorno al Brivolco, il Ministero dell'Interno ha finanziato un intervento di oltre 400mila euro. I lavori consisteranno nella protezione del ponte che collega via Ponte Cole Meso con la località Casali e la ricostruzione degli argini. Negli ultimi giorni l'avvio di questo intervento era stato ritardato a seguito di un mancato accordo tra il Comune e il Conservatorio Corradini, titolare della gestione dei terreni limitrofi. Ieri la situazione è stata sbloccata con la consegna delle aree al Comune per l'apertura del cantiere.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA