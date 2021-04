15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







AMBIENTE

Un trend positivo, che potrebbe vedere il servizio di raccolta porta a porta superare le aspettative. Anche se è presto per dirlo, e in Abc - Azienda beni comuni - sono prudenti, il primo mese a Latina Scalo e nei borghi Piave, Faiti e San Michele, sta fornendo numeri elevati.

IL PRIMO MESE

«Stiamo osservando tre fenomeni - spiega il direttore generale, Silvio Ascoli - il primo è che c'è più componente cellulosica di quanto atteso, probabilmente a causa delle zone rosse, i cittadini fanno acquisti sul web, e anche di cibo da asporto, quindi troviamo molti contenitori in carta. Il secondo è quello della frazione organica, fortemente presente nelle utenze domestiche, in questo periodo in cui sono stati chiusi bar e ristoranti». Ma c'è un dato sopra tutti che fa ben sperare, già annunciato in commissione Ambiente: il secco indifferenziato, che era atteso intorno al 30%, ovvero con una raccolta differenziata al 70%, è invece molto più basso, intorno al 20-15%, il che significherebbe una differenziata dell'80-85%.

Ascoli però è molto prudente: «Non è un dato assestato, dovremo attendere metà maggio, in modo da poter stabilizzare i conferimenti. I primi riscontri sono comunque positivi».

GLI ALTRI NUMERI

In un mese sono state consegnate anche 756 compostiere domestiche; è terminata la distribuzione dei kit, a oltre il 90% delle utenze presenti nel primo step (chi non le ha ricevute può rivolgersi al numero verde 800751463, o nei front office di Latina Scalo in viale della Stazione 209 e della sede di Abc in via dei Monti Lepini 44/46).

Tutti i cassonetti sono stati rimossi e Abc è impegnata nel contrastare i fenomeni di abbandono.

La pagina Facebook di Abc è arrivata a 3.800 follower, mentre l'app Junker è passata in poche settimane da 4.100 a 9.800 utenti e sono state superate le 100mila letture di codici a barre per conoscere come riciclare i prodotti.

Online anche il nuovo sito di Abc, che in un mese ha visto 1.800 visitatori unici. I front office hanno ricevuto una media di 150 telefonate al giorno, con punte di 350 nella settimana di avvio del servizio. Video e dirette social hanno totalizzato oltre 10mila contatti.

Proprio oggi è in programma una nuova diretta Fb, sulle pagine del Comune e di Abc, con la partecipazione del sindaco, Damiano Coletta, dell'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, del presidente di Abc, Gustavo Giorgi, e del direttore Ascoli, per il lancio dei video che vedranno associazioni sportive scendere in campo per la differenziata.

IL BILANCIO

Il Cda di Abc ha inoltre approvato il Bilancio consuntivo 2020, con un utile di esercizio di 54mila euro, «a conferma di un trend positivo di crescita che si è registrato nel corso dei tre anni di vita dell'azienda, e che ha consentito di portare avanti le attività per l'avvio del porta a porta», rende noto il gestore.

«Un risultato importante che è la sintesi della corretta gestione aziendale e del rispetto della scadenza statutaria per l'adozione del Bilancio», ha dichiarato il presidente, Gustavo Giorgi.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA