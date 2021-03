11 Marzo 2021

RIFIUTI

Consegna dei kit completata nelle zone urbane; app Junker già installata da oltre 4mila utenti; raccolta differenziata porta a porta al via il 15 marzo nei quartieri Latina Scalo e borghi Piave, San Michele e Faiti, seppure con alcune differenze operative. L'Azienda per i beni comuni di Latina (Abc) conferma il piano operativo e il cronoprogramma, fornendo ulteriori dettagli di servizio per gli utenti che a partire da lunedì prossimo non troveranno più i cassonetti stradali.

Il servizio partirà il 15 marzo, in particolare, per le zone di Latina Scalo e Borgo Piave e per le aree urbane di Borgo San Michele e Borgo Faiti. Invece, per l'area extra-urbana di Borgo San Michele e Borgo Faiti, ovvero tutti gli utenti che hanno in utilizzo l'Ecocalendario 4, la partenza avverrà successivamente al ritiro dei vecchi carrellati attualmente in uso.

ARRIVANO LE SPIEGAZIONI

Ogni singola utenza associata all'Ecocalendario 4 di Borgo San Michele e Borgo Faiti area extra-urbana, riceverà dunque nel corso della settimana un foglio illustrativo con le modalità di ritiro dei vecchi carrellati e di esposizione dei nuovi. Per i residenti di Borgo Piave, Abc ha organizzato un punto distributivo dei mastelli, presso la parrocchia di San Benedetto, in via Codignola n.1 (domani dalle 16 alle 20, sabato dalle 9 alle 13, domenica dalle 16 alle 20), a disposizione di tutti i residenti che gli operatori non sono riusciti a contattare.

GLI ASSENTI

Le utenze che non è stato possibile contattare perché assenti sia al primo che al secondo passaggio degli operatori, hanno ricevuto un avviso di mancata consegna con il numero verde 800 751463 da contattare per fissare un appuntamento o, in alternativa, ritirare direttamente il loro kit ai due front office aperti nei seguenti orari: a Latina Scalo (in via della Stazione n.209), il martedì dalle 14 alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 14, il giovedì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 15, la domenica dalle 10 alle 13; presso la sede di Abc in via dei Monti Lepini n.44/46, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Un ulteriore dato è quello di Junker, app per smartphone che indica agli utenti come dove e quando conferire il tipo di rifiuto. Tra i servizi più rilevanti offerti dalla app, la possibilità di inquadrare il codice a barre dei prodotti di consumo e ottenere le modalità di conferimento del prodotto stesso e del suo contenitore, come anche il calendario, zona per zona, di giorni e orari di conferimento. «In queste settimane - rende noto Abc - è stato registrato un grande successo per l'app Junker, scaricata da oltre 4mila utenze. In particolare, è stata molto apprezzata la funzione che permette, attraverso la lettura del codice a barre presente sulla maggior parte dei prodotti, di sapere come conferire correttamente il rifiuto».

Andrea Apruzzese

