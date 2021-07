Domenica 25 Luglio 2021, 05:01

LA PANDEMIA

San Felice Circeo e Ponza osservate speciali in provincia di Latina per aumento dei contagi. Diecimila residenti la prima, poco più di 3mila la seconda, ma con una popolazione che cresce in modo esponenziali in estate. Proprio qui, dopo l'ultima riunione del tavolo di coordinamento della prefettura del 23 luglio, sono scattate nuove ordinanze di contenimento: torna l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Lo scrivono nero su bianco i rispettivi sindaci, Giuseppe Schiboni e Francesco Ferraiuolo, in due ordinanze entrate in vigore ufficialmente da ieri. «Il Circeo non rischia di trasformarsi in una micro zona rossa sottolinea il primo cittadino di San Felice né ci sono le condizioni perché lo diventi. Piuttosto, come avevo già detto alcuni giorni fa, è necessario ridurre i rischi di contagio all'interno del centro storico dove, complici le sue ridotte dimensioni e l'affollamento serale dovuto alla movida, si creano pericolosi assembramenti. Vista l'impossibilità di mantenere il distanziamento di sicurezza, ho ritenuto necessario inserire l'obbligo di indossare le mascherine, come già fatto un anno fa». I dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati obbligatoriamente dalle 21 alle 5 del mattino in tutte le zone più affollate del paese: le strade del centro storico, la via del Faro, piazzale San Francesco, via dell'Acropoli, via Roma, Parco di Vigna la Corte e l'area dell'anfiteatro. A questa prima ordinanza se ne aggiunge poi una seconda che dispone la chiusura entro le 3 del mattino di tutte le attività commerciali e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nei locali a partire dalle 2. Attualmente il territorio, che arriva a contare 80mila presenze spalmate nei tre mesi d'estate, i positivi sono 19, tutti nati tra il '98 e il 2004. Una forbice molto chiara insomma: quella dei non vaccinati e dei protagonisti della movida notturna. Il Comune ha già chiesto un rafforzamento delle misure di controllo per il rispetto delle ordinanze e della legalità e la sicurezza, mentre già da una settimana ha messo in campo un servizio di vigilanza privato sui monumenti e i luoghi sensibili dal punto di vista architettonico per scongiurare atti di vandalismo e danneggiamento.

In previsione di un ulteriore afflusso di visitatori, anche sull'isola di Ponza un'ordinanza analoga impone l'obbligo della mascherina all'aperto, ma sull'intero territorio comunale e senza limiti di orario.

Migliaia di turisti sono già presenti sull'isola e altrettanti ne arriveranno ancora: «Ciò porta a ritenere scrive il sindaco Ferraiuolo che per effetto del continuo ricambio di flussi possa svilupparsi un pericolo di contagio». Ieri sera, lungo corso Pisacane, pochi però indossavano la protezione. Si corre ai ripari dunque per salvaguardare la stagione estiva e contenere i rischi, ma in altri comuni pontini l'allarme è già alto.

IL FOCOLAIO EUROPEO

Come a Gaeta, dove il super lavoro del dipartimento di prevenzione della Asl ha portato a ricollegare ai festeggiamenti per gli Europei di calcio ben 30 casi di Covid, tra cui i sei riportati nel bollettino di ieri. Non va meglio a Formia, dove continuano ad allargarsi i focolai di contatti amicali. Dopo il picco preoccupante degli 84 casi di venerdì la provincia ha contato, nelle scorse 24 ore, 31 nuove positività su circa 600 test. Otto i positivi accertati a Formia, sei quelli di Gaeta, quattro invece quelli contati nella città capoluogo. Ci sono poi tre casi nuovi a Fondi e San Felice, due ad Aprilia e Sabaudia, uno infine a Minturno, Sermoneta e Sezze. Per un totale di 410 contagiati dall'inizio del mese di luglio. Da diversi giorni non si registrano però decessi mentre il bollettino segnala tre nuovi ricoveri in ospedale e 10 guarigioni. Si spinge ancora sull'acceleratore nella campagna vaccinale: 5.770 dosi somministrate in 24 ore, 506.600 totali e 225mila cittadini immunizzati.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA