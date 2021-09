Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

PONTINIA VERSO IL VOTO

Dopo la presentazione della lista effettuata lo scorso 11 settembre alla Cotarda, Massimiliano Antelmi ha illustrato anche alla stampa il suo programma e le ragioni della sua candidatura a sindaco di Pontinia. «La nostra è l'unica lista di centro destra che parteciperà alle elezioni chiarisce - Sono un dirigente di Fratelli d'Italia e coordinatore comunale a Pontinia. Questa non poteva che essere una lista identitaria e composta da persone nuove, coerenti e con il pensiero di centrodestra. I tentativi di coagulare intorno ad una candidatura unitaria il centrodestra poi naufragati sono attribuibili al sottoscritto e non in funzione di una mia candidatura. I personalismi che sono emersi nel corso degli incontri che sono stati fatti hanno pesantemente condizionato l'esito di quei tentativi che abbiamo fatto per fare una coalizione di centro destra unita. Gli esponenti della Lega si sono candidati in una lista a sostegno del candidato sindaco di sinistra così come il coordinatore di Forza Italia è candidato con Medici del quale tutto si può nascondere tranne che sia inequivocabilmente espressione della sinistra prosegue Antelmi - Gli altri partiti hanno ritenuto più sicuro candidarsi con il centrosinistra. La mia candidatura non è una scelta ma un dovere nei confronti di chi sta credendo in me, in noi, nel nostro progetto. Di tutte le persone che fino ad oggi ci hanno manifestato malcontento e la voglia di cambiare e in tutte le zone del nostro territorio». Secondo Antelmi Progetto Pontinia Futura si è posto «l'obbiettivo di scegliere amministratori in grado di far crescere la comunità dal punto di vista economico culturale e sociale». Obbiettivo: rispettare i cittadini e gli interessi della comunità. «Noi vorremmo rendere la città più vivibile, creare opportunità di lavoro incentivando settori e promuovendo la città, attrarre investimenti conclude il candidato sindaco - Tutto questo può valorizzare risorse come turismo, commercio e artigianato. Dobbiamo investire sulla cultura, valorizzare il patrimonio delle tradizioni e i beni culturali, cogliere opportunità offerte dalle varie istituzioni come Regione, Stato e Comunità europea. Non da ultimo dobbiamo ridurre le tasse».

