LA TRAGEDIAPontinia piange Ersilia De Blasio, 54 anni, morta per Covid l'altro ieri all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donna è tra le vittime pontine più giovani del Coronavirus. Ad inizio pandemia il nuovo virus aveva stroncato la vita di Francesco Spagnolo, 52enne di Latina, impiegato Inps e poco dopo di Roberto Mileto, ginecologo 60enne in servizio presso la clinica San Marco del capoluogo pontino.Ersilia De Blasio aveva contratto il Covid probabilmente in famiglia, accudendo una parente la cui badante era risultata positiva al virus. Fatale averla soccorsa in occasione di un piccolo incidente domestico, malgrado aver usato tutte le precauzioni del caso. Purtroppo la donna e un'altra parente, dopo poco tempo, avevano accusato i primi sintomi necessitando di ricovero ospedaliero. La triste notizia del decesso della 54enne è giunta a Pontinia, ieri, nel giorno dell'Epifania mentre l'ultimo bollettino della Asl segnava per la piccola cittadina 387 contagiati dall'inizio della pandemia e tre vittime, due anziani con patologie e la povera Ersilia nel pieno della sua vita, molto conosciuta e descritta come madre, giovane nonna e moglie esemplare. In tanti la ricordano per le strade del centro mentre trafficava con i passeggini, orgogliosa della nuova dimensione di nonna. Non soffriva di alcuna patologia Ersilia, ma il Covid le ha rubato la vita lo stesso, strappandola all'affetto dei suoi cari. Impiegata presso una ditta privata, la 54enne residente in viale Italia a Pontinia lascia il marito Massimo Pirani e le figlie, entrambe diventate madri da poco tempo.CITTA' IN LUTTO«Era una donna giovane Ersilia e questo rende ancora più straziante il lutto per tutta la sua famiglia e per la nostra comunità», ha commentato il sindaco Carlo Medici nel suo messaggio di cordoglio e di condoglianze rivolte alla famiglia Pirani. «Non ci sono parole per esprimere il dolore per questa prematura perdita. La comunità di Pontinia abbraccia la famiglia Pirani e si unisce al dolore di tutte le famiglie che hanno perso un loro caro in questo triste periodo a causa del Covid», ha detto il primo cittadino. Le esequie (a cura della ditta Repele) avranno luogo questa mattina alle 10.30 presso il cimitero di Pontinia, in base alle vigenti disposizioni anti Covid. «Chiediamo a tutti coloro che vorranno partecipare di evitare ogni tipo di contatto fisico», ha raccomandato la famiglia Pirani attraverso i social.IL MESSAGGIO«Questo virus ci ha portato via la nostra mamma, il pilastro della nostra famiglia, ci ha tolto la consolazione di un abbraccio ha scritto la figlia Erika in un post affidato a Facebook - ma ci sentiamo in dovere di proteggerci e di proteggervi perché nessuno merita di morire così. Certi che torneremo ad abbracciarci, vi invitiamo dal profondo del nostro cuore a seguire le regole contro la diffusione del Covid-19. Grazie per l'affetto che ci state dimostrando».