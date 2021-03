5 Marzo 2021

IL VERTICE

Uno dei tratti più ammalorati della statale Pontina è a Latina, nel tratto di Borgo Piave, ed arriva fino alla città di Aprilia. È proprio da qui che partiranno, subito dopo Pasqua, i primi lavori considerati i più urgenti che per il 2021 e tutto il 2022 interesseranno le principali arterie della provincia pontina: oltre alla SS 148, anche la Monti Lepini, l'Appia e la Terracina-Prossedi (SS 699). In tutto 244 chilometri di strade statali, con un investimento complessivo di 125 milioni di euro. I primi 50 saranno spesi nel 2021, mentre i restanti 75 nel corso del 2022. Ad occuparsi dei lavori sarà l'Anas, titolare della manutenzione delle strade statali, ed i cui rappresentanti per il Lazio erano presenti ieri a Latina per un incontro con il prefetto Maurizio Falco e il comandante provinciale della polizia stradale, il vice questore Gian Luca Porroni.

GLI OBIETTIVI

I fondi saranno utilizzati per il rifacimento del manto stradale e per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, ma anche per la sistemazione e la messa in sicurezza delle barriere, saranno impiegati per sfalci e potature a bordo strada e per la rimozione dei rifiuti. Nell'incontro che si è tenuto ieri mattina in prefettura erano presenti gli ingegneri Marco Moladori e Pietro Gualandi, dirigenti Anas e rispettivamente responsabile della struttura territoriale e responsabile dell'area gestione rete del Lazio. «Ora che abbiamo ripristinato il livello minimo di servizio sulla Pontina, spendendo già 7,8 milioni in un anno solo per rimuovere rifiuti, arbusti pericolanti e rifare alcune pavimentazioni ha spiegato l'ingegner Moladori potremo portare la strada al livello delle altre statali; è vero, parliamo di un'infrastruttura datata, ma i finanziamenti e la progettazione avanzata sono sostanziosi». Ciò che è stato sottolineato è che non si tratta di lavori propedeutici alla realizzazione dell'autostrada: «Le grandi opere seguono un altro binario» è stato spiegato.

GLI INTERVENTI

Sulla Pontina e l'Appia si svolgeranno la maggior parte dei lavori: sulla prima si interverrà attivando dei bypass per il traffico nei tratti di punta, sulla seconda si interverrà in modo importante per le potature sui grossi pini. In molti tratti, in particolare sulle due arterie, ma su tutte e quattro le statali, saranno rifatte le pavimentazioni. I relativi limiti di velocità in prossimità dei cantieri, saranno comunicati di volta in volta. I lavori, soprattutto per quel che riguarda la Pontina, saranno eseguiti di notte. Non può infatti essere ignorato il fatto che oltre ad essere utilizzata da centinaia di pendolari ogni giorno si va incontro alla bella stagione e, con l'arrivo dell'estate, la mobilità aumenterà notevolmente: i primi dati fanno pensare che il territorio di Latina sarà letteralmente preso d'assalto dal punto di vista turistico, anche di più dello scorso anno: le destinazioni estere sono bloccate per il covid e le spiagge pontine, con isole annesse, restano meta principale dei fine settimana dei romani nonché meta vacanziera di numerosi vip e non. Ciò che si vuole evitare è che i lavori influiscano sull'incremento del turismo e di conseguenza sulla ripresa economica, ma allo stesso tempo rendere le strade sicure e il più possibile prevenire quei gravissimi incidenti a cui negli anni abbiamo assistito. «Ci siamo resi conto nel tempo delle grandi problematiche, soprattutto infrastrutturali, che le strade della provincia presentano ha detto il comandante Porroni Un lavoro di coordinamento, ognuno per la propria competenza, è l'ideale».

Stefania Belmonte

