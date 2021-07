Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

SABOTINO

Sul ponte sul fosso Mascarello a Latina sono iniziate le indagini geognostiche, per verificare le condizioni delle fondazioni, in particolare delle pile. Si tratta di analisi morfologiche preliminari, per poter decidere il tipo di intervento per la ristrutturazione del ponte. Le indagini sono iniziate nelle ultime ore, da parte delle ditte incaricate dalla Sogin (Società per la gestione degli impianti nucleari) che, in seguito ai protocolli siglati con il Comune di Latina e gli altri enti, e investendo come ristoro sul territorio una parte percentuale del valore della dismissione della ex centrale di Borgo Sabotino, provvederà alla ristrutturazione o ricostruzione integrale, del ponte sul fosso Mascarello, chiuso al traffico ormai da anni. Le indagini sarebbero dovute iniziare tra marzo e aprile, ma i tempi sono slittati in particolare, spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, «per l'acquisizione dei necessari pareri della Provincia e del Consorzio di Bonifica». Fermo restando che l'impalcato è da rifare, resta da definire la condizione attuale delle pile e delle loro fondazioni. Da questo si potrà poi decidere il progetto: se si tratterà di un ponte completamente nuovo o se nuovo sarà l'impalcato. «L'idea di base - prosegue Ranieri- è quella di salvare le pile e fare un impalcato moderno come fosse un ponte nuovo. Se invece le indagini dovessero riscontrare problemi sulle fondazioni, allora si tratterà di fare un ponte diverso, a campata unica, ma che costerebbe di più in quanto le sollecitazioni aumentano al quadrato della luce della campata». In definitiva, Ranieri auspica quindi che «i progettisti possano fare un buon lavoro, sia che si tratti di un ponte con due appoggi, o un ponte a trave continua con più pile: centrale è avere un ponte percorribile da ogni mezzo di diverso tonnellaggio. Da queste indagini si arriverà a un progetto preciso».

