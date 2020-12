IL PROGETTO

Via libera, a Guidonia, al progetto esecutivo per la messa in sicurezza del Ponte della Longarina, il by-pass tra il centro e i popolosi quartieri di Villalba e Villanova chiuso da 14 mesi a causa di vibrazioni anomale. La riapertura dell'arteria chiave della viabilità cittadina inizialmente era stata fissata per giugno scorso. Una previsione che non aveva tenuto conto di un ostacolo: i fondi messi a disposizione dall'amministrazione potevano essere spesi solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020. Con lo slittamento di 12 mesi perché la cifra non era stata svincolata per tempo. E lo strumento finanziario, quest'anno, a causa delle proroghe Covid, è stato approvato con notevole ritardo: il 15 dicembre scorso. Perciò ora la macchina amministrativa è partita davvero, a cominciare dal progetto esecutivo del restyling dell'opera in chiave di sicurezza.

I DANNI

Il sovrappasso, che scavalca la ferrovia, è stato chiuso a fine ottobre del 2019 dopo la segnalazione di un automobilista che aveva avvertito strane vibrazioni, e il successivo intervento dei vigili del fuoco. I lavori erano stati programmati dall'assessorato ai Lavori pubblici sulla base della relazione effettuata da un team di ingegneri, ingaggiati pochi giorni dopo l'allarme. E' stato rilevato un danno puntuale sulla rampa lato Collefiorito, dovuto probabilmente al cedimento del terreno. L'intervento prevede micropali e tiranti interni allo scatolare. Sostanzialmente saranno introdotti elementi di rinforzo per la struttura. Poi gli intoppi che hanno fatto slittare i lavori ben oltre le previsioni. Con tutti i rischi del caso. Quello del degrado, a causa degli scarichi abusivi di rifiuti. Ma anche di sicurezza perché ciclisti e motorini bypassano le barriere. Mentre è di febbraio scorso anche un pericoloso episodio di vandalismo: qualcuno fece precipitare sulla ferrovia le transenne installate dal Comune per sbarrare gli ingressi.

La giunta, nel frattempo, ha approvato anche una seconda fase di interventi. Si tratta di un nuovo piano di recupero per la stessa struttura per un importo di quasi un milione di euro. A questo sono destinati parte dei cinque milioni di euro stanziati per il comune di Guidonia dal ministero degli Interni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Obiettivo: la manutenzione se l'adeguamento sismico del cavalcavia per un importo in lavori e manodopera di 770mila euro. Mentre ci sono novità anche per altre due importanti opere pubbliche attese da tempo. Sono state approvate le linee guida per dare in concessione il Palazzetto dello Sport e per il campo sportivo comunale di via Po. «Il palazzetto ha spiegato Elisa Strani, assessore allo Sport e alla Cultura - rischiava il completo abbandono per problemi burocratici, ora risolti. Ora, quindi, possiamo procedere alla fase di affidamento con criteri molto rigorosi che garantiranno ai cittadini di usufruire di una delle strutture che sarà il fiore all'occhiello della nostra città. Al contempo riqualifichiamo lo stadio comunale con il concessionario che si prenderà cura della struttura ed in particolare del manto erboso».

Elena Ceravolo

