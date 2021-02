AMBIENTE

Erano anni che gli argini del fiume Amaseno e della diga La Piscina non venivano bonificati dai residui delle plastiche e dai rifiuti vari. A pensarci sono stati i gruppi di Priverno e Roccasecca dei Volsci (paesi confinanti) aderenti all'associazione Plastic Free della Onlus Lazio, che nei giorni scorsi sono scesi in campo ripulendo dopo ore di lavoro, il letto del fiume, la diga La Piscina e gli argini. Le sorprese per i due gruppi di lavoro non sono state poche tant'è che gli operatori hanno trovato dalle bottiglie di plastica e di vetro a vari pneumatici, da un divano da salotto a un materasso da letto, fino a qualche contenitore di metallo ed altri ingombranti di vario genere. «I rifiuti raccolti dicono gli organizzatori dell'evento sono stati differenziati sul luogo e saranno smaltiti dai Comuni che hanno dimostrato interesse verso l'attività svolta». Particolarmente soddisfatti dell'operazione di bonifica delle plastiche e rifiuti sono stati i referenti locali Plastic Free, Maria Stella Scarpinella (Priverno) e Ivan Marroni (Roccasecca dei Volsci), ma anche la dinamica ricercatrice dell'Università Roma Tre, Sara Carallo, promotrice di notevoli attività culturali e sociali nell'area lepina della Valle dell'Amaseno, tra cui qust'ultima. Non finisce qui perché - fanno sapere gli organizzatori dell'evento locale - ci saranno prossimamente altre tappe importanti tra cui altre raccolte con il coinvolgimento delle scuole con attività di sensibilizzazione per bambini ed adolescenti affinché comprendano che in fondo riciclare non basta «ma bisognerà cercare di ridurre al minimo l'utilizzo delle plastiche monouso durante l'attività quotidiana».

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

