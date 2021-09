Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

PONTINIA VERSO IL VOTO/2

È nato a Morcone, in provincia di Benevento ma si è trasferito a Pontinia quando aveva 5 anni. Pasqualino Pisano, 51 anni, operaio in un'azienda del settore aeronautico di Latina, è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, al quale ha aderito nel 2011. È stato scelto dagli attivisti di Pontinia per il suo impegno in tante battaglie civiche che hanno riguardato la città e la provincia. Ama suonare la chitarra e leggere fumetti. Appassionato di bici ha fondato l'associazione A ruota libera. Ha una grande passione per l'astronomia e la scienza. «Pontinia negli ultimi 30 anni è stata amministrata praticamente sempre dagli stessi personaggi, si sarebbero potute realizzare molte cose e attuare progetti a lungo termine spiega - Invece il paese è bloccato e anche le poche cose realizzate come il Map o la Torre Idrica si stanno lentamente degradando. Se verrò eletto lotteremo per il diritto all'acqua pubblica, tariffe eque, una differenziata che faccia davvero la differenza tra cittadini virtuosi e non. Cureremo il nostro territorio per evitare alluvioni come nel 2018 che causarono gravi danni agli agricoltori e contrasteremo ogni forma di inquinamento».

Per quanto riguarda la questione della Sep, una vicenda che si protrae da 17 anni, Pisano è convinto che l'impianto sia necessario ma non gestito in questo modo: o avviene un adeguamento o va chiuso. «Se dovesse avvenire una conversione al pubblico dell'impianto sarebbe una buona cosa e si trasformerebbe in risorsa - prosegue Con l'aiuto di parlamentari europei e dei consiglieri regionali il M5S di Pontinia ha presentato due progetti per accedere a bandi pubblici per riqualificare l'anfiteatro comunale o per installare il wi-fi gratuito. Pontinia è da sempre città a vocazione sportiva per cui pensiamo di realizzare un impianto sportivo alla Cotarda». Se dovesse diventare sindaco promette, per prima cosa, di «volgere uno sguardo verso coloro che sono in difficoltà come anziani e persone bisognose». Nel suo programma anche una app per promuovere il territorio, che consenta di scaricare certificati ma che coinvolga anche artigiani e commercianti. «Se i cittadini di Pontinia vogliono guardare al futuro ci mettano alla prova conclude Noi siamo fuori dal sistema, siamo il nuovo».

