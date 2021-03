10 Marzo 2021

APRILIA

Il maltempo è tornato a colpire, ad Aprilia non sono mancati allagamenti e disagi per i cittadini. In centro, ma soprattutto come sempre in periferia. Allagata completamente la zona di Casello 45, problemi anche al cantiere del sottopasso ancora chiuso da mesi. Forti disagi anche lungo via dei Cinque Archi, al confine tra Velletri ed Aprilia; diverse auto, a causa della poca visibilità, sono uscite fuori strada. La città di Aprilia, ancora una volta, ha fatto i conti con la rete fognaria obsoleta. Molte le strade allagate, anche in centro: le situazioni più critiche, come sermpre, in via Aldo Moro, in via Carano, alla Borgata Agip, nella zona del Casello 45 ed anche nella zona di via del Genio Civile, in particolare in via Minerva. A Casello 45 alcuni residenti hanno segnalato le difficoltà vissute in via Vesuvio, completamente sommersa dall'acqua. La strada è rimasta impraticabile per ore sino a Campo di Carne, all'imbocco della Nettunense. Residenti bloccati in casa in via Aldo Moro, l'acqua si è alzata anche di oltre 20 centimetri. Problemi anche alla Borgata Agip: «Siamo rimasti bloccati in casa per ore denuncia una cittadina che posta sui social delle foto il mio appello è rivolto di nuovo al sindaco Terra, si faccia qualcosa perché non è giusto trovarci in questa situazione ogni volta che piove». Problemi non sono mancati in via Riserva Nuova, dopo il centro commerciale, un'auto è rimasta in panne travolta dall'acqua piovana che scendeva copiosa. Salvo, per fortuna, il conducente. Auto in panne anche sulla Pontina dove si sono riaperte alcune buche pericolose e molti automobilisti sono rimasti fermi con le gomme squarciate. «Attorno alle 5 del mattino raccontano i residenti di via dei Giardini - siamo stati travolti dall'acqua, i detriti hanno creato un blocco al ponticello facendo straripare il corso d'acqua. Abbiamo allertato vigili del fuoco, la protezione civile e la Progetto Ambiente che sono intervenuti immediatamente».

Raffaella Patricelli

