11 Marzo 2021

I PROBLEMI

Scrivere all'Ufficio scolastico provinciale per lanciare l'allarme: «Tra quarantene e assenze di due giorni per la vaccinazione, la situazione dei docenti nelle scuole è tale da provocare un indebolimento del sistema scolastico, che sta facendo fatica a reggere».

LA PROPOSTA

È l'idea dell'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, lanciata nel corso della commissione al ramo in cui la situazione dei plessi del capoluogo pontino è stata esaminata sotto un duplice aspetto: le conseguenze della pandemia, e lo stato delle strutture. Secondo Proietti, «oggi la pandemia si sta spostando anche sulle scuole secondarie di primo grado, le medie, dove abbiamo avuto casi importanti; alle medie e alle superiori, il rapporto docenti/classi è tale che un insegnate è in molte classi, fino a 18, e quando sta in quarantena, la classe perde un'ora di insegnamento, che viene coperta con una supplenza interna, oppure si esce anticipatamente o c'è un buco».

Ma «quando in quarantena ce ne sono anche 4 o 5, l'istituto perde la capacità di mantenere un orario strutturato. Problemi che vorrei far emergere, scrivendo all'Ufficio scolastico provinciale». Anche perché le previsioni di un peggioramento dei dati sui contagi rischia di aggravare nel breve periodo la problematica.

LE MANUTENZIONI

La seduta è però servita anche per fare il punto sulle manutenzioni, nel giorno in cui si è dovuta chiudere anche la scuola di via Aniene per infiltrazioni: «Stiamo intervenendo subito sulle urgenze più gravi e immediate, ma abbiamo 24 scuole con problematiche di impermeabilizzazione di guaine.

IL PIANO

Per questo, stiamo lavorando a un accordo quadro, solo per le guaine, con lavori da giugno a settembre», ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici e patrimonio, Emilio Ranieri, secondo il quale «le situazioni più immediate sono quelle dei plessi di via Bachelet e via Aniene. Per le infiltrazioni, avevamo un appalto di 800mila euro diviso tra infissi e guaine, abbiamo previsto i 24 interventi, i primi saranno per plessi di via Quarto, Latina Scalo, Borgo Montello e Borgo Podgora. Il punto è che occorrono manutenzioni straordinarie, le guaine non si possono riparare a pezzi con rattoppi uno sull'altro, altrimenti il problema non si risolve, su ogni copertura andrebbero tolte integralmente, riportato il solaio a grezzo e rimesse».

I PREFABBRICATI

Ma c'è anche un altro tema: «Gran parte dei nostri plessi sono prefabbricati, e datati. Bisognerebbe valutare la costruzione di nuovi o di lavori più importanti. Auspico che dal Recovery plan possano emergere fondi per nuove strutture scolastiche».

Andrea Apruzzese

