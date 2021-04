27 Aprile 2021

Sulla carta è piazza Roma ma nel cuore di tutti i sabaudiani è piazza delle palme. Almeno lo era prima che il punteruolo rosso devastasse il meraviglioso palmeto che vi sorgeva. Ad una ad una le decine di palme che caratterizzavano questo lembo di Sabaudia sono collassate su se stesse e si è dovuto provvedere a tagliarle. Una decadenza lenta ed inesorabile, un'agonia che è stata per anni sotto gli occhi di tutti. Uno scenario desolante che ovviamente ha alimentato non poche polemiche legate all'interruzione dei trattamenti contro il temibile coleottero. Ormai il profilo esotico di queste piante è pressoché scomparso dal centro della città pontina cambiandone di fatto i tratti e le atmosfere. Stessa sorte è toccata infatti alle palme che popolavano le aiuole del centro storico da piazza del Comune a largo Giulio Cesare dove si trova la chiesa parrocchiale. Ora la giunta comunale di Sabaudia ha approvato il progetto definitivo che prevede la completa manutenzione ed il ripristino dello stato di decoro di piazza Roma. Anche questa decisione aveva sollevato delle critiche legate al fatto che, secondo taluni, verrebbe snaturato il disegno originario della piazza. «Le opere, per un valore di 280mila euro, abbracciano fedelmente la valenza simbolica ed identitaria della piazza risalente all'epoca di fondazione, mantenendo distinta la parte monumentale, caratterizzata dal rigore geometrico dei viali, da quella naturalistica, per la quale si prevede una funzione ludico-sportiva» spiega una nota del Comune. Si inizierà con la rimozione delle ceppaie delle palme e della pubblica illuminazione deteriorata per poi procedere con il rifacimento dei percorsi pedonali e della pavimentazione, nonché con la piantumazione di assenze arboree autoctone, che andranno a formare il disegno originario dei viali. Poi saranno collocati elementi di arredo e un nuovo impianto di illuminazione. Gli interventi riguarderanno anche la realizzazione di un percorso della salute utilizzando terreno ecocompatibile e attrezzature per fitness. «Contiamo di approdare quanto prima al progetto esecutivo» ha commentato il consigliere Sandro Dapit.

