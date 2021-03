18 Marzo 2021

Una lite e poi il violento pestaggio, con pugni e addirittura bastonate fino a un gesto assurdo, che poteva avere conseguenze gravissime. Tre contro uno, con la vittima che è stata lanciata dalla finestra. Tutto è accaduto la sera di domenica 14 marzo a Latina, a Borgo Sabotino per la precisione, tra le mura di un appartamento abitato da quattro cittadini di nazionalità indiana, quasi tutti braccianti agricoli nelle aziende della zona. Subito dopo i fatti gli agenti della questura hanno cercato di ricostruire l'aggressione e sono arrivati nel giro di breve tempo ad identificare i responsabili. Solo ieri però due di loro sono stati rintracciati e denunciati a piede libero, mentre un terzo risulta ancora irreperibile. Il racconto della stessa vittima e quello di altri testimoni ascoltati dai poliziotti nelle ore successive ha consentito di ricostruire il quadro e la dinamica dell'accaduto. La lite è scoppiata mentre tutti e quattro si trovavano in casa ma i motivi restano ancora da chiarire. Dopo il diverbio si è passati alle mani e i tre uomini hanno cominciato a scagliarsi con particolare ferocia verso il quarto connazionale, un 33enne.

In pochi minuti tutto è degenerato: sono volati calci e pugni verso la vittima e addirittura violenti colpi inferti con un bastone. L'uomo è stato poi afferrato e fatto letteralmente volare giù dalla finestra in strada. L'appartamento era per fortuna collocato al primo piano dell'edificio del borgo e un'altra circostanza ha consentito che scongiurare la tragedia: di sotto, al piano strada, c'era un tendone aperto di un esercizio commerciale che di fatto ha attutito il volo e la caduta a terra dell'uomo. Mentre sono scattati i soccorsi del 118 per il ferito, i tre uomini responsabili dell'aggressione si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce temendo di essere presto rintracciati dalle forze dell'ordine. Il connazionale è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, dove si trova ancora ricoverato con fratture multiple sul corpo e una prognosi di 21 giorni. Le indagini avviate dai poliziotti della squadra volante hanno consentito di stringere il cerchio e di identificare i responsabili, fino a ieri però non ancor rintracciati. Gli agenti sono riusciti a risalire all'azienda agricola presso la quale erano impiegati e proprio lì li hanno scoperti notificando a due di loro una denuncia con l'accusa di lesioni gravi in concorso. Il terzo connazionale è invece ancora fuggitivo e sono in corso ulteriori indagini per identificarlo.

