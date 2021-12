Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

IL PROCESSO

C'è anche un detenuto di Latina tra gli oltre cento che questa mattina hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile nell'udienza preliminare del processo davanti al gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in cui sono imputati 108 tra agenti della polizia penitenziaria e funzionari del Dap per le violenze ai danni dei detenuti messe in atto nella casa circondariale casertana il 6 aprile 2020. Marco Ranieri, 56enne del capoluogo pontino, è infatti una delle vittime dei pestaggi definiti un'orribile mattanza' e che sono costati agli operatori carcerari accuse a vario titolo di tortura, lesioni, abuso di autorità, falso in atto pubblico e cooperazione nell'omicidio colposo di un detenuto algerino. Nelle immagini riprese dalle telecamere e diffuse ovunque si vedono i detenuti costretti a passare in un corridoio formato dagli agenti penitenziari che con manganelli e caschi li colpiscono con calci, pugni e manganellate mentre altri vengono trascinati per le scale e presi a calci. Marco Ranieri era uno di loro e da quelle aggressioni ha riportato, come sottolinea il suo legale, l'avvocato Italo Montini, oltre che danni fisici seri danni psichici e morali. Il detenuto si legge nella richiesta di costituzione di parte civile è stato oggetto di una pluralità di violenze, minacce gravi, azioni crudeli contrarie alla dignità delle persone recluse consistite in percosse, pestaggi, lesioni attuate con colpi di manganello, calci, schiaffi, costrizioni ad inginocchiamento. Quelle quattro ore di violenza folle sono costate a Ranieri, successivamente scarcerato, un trauma escoriativo al capo, un politrauma contusivo localizzato al dorso e al braccio destro e all'arto inferiore sinistro e un evidente disturbo da stress. All'udienza di ieri mattina nell'aula bunker dello stesso carcere dove sono state attuate le violenze c'erano circa 150 parti offese, tra detenuti vittime dei pestaggi e associazioni che tutelano i diritti dei reclusi, che ha avanzato richiesta di costituzione di parte civile. Il processo è stato poi rinviato all'11 gennaio 2022 per consentire ai legali della difesa di esaminare le richieste in questione.

Elena Ganelli

