Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

L'ARRESTO

Persecuzioni telefoniche, pedinamenti, appostamenti e minacce, fino a un ricatto sessuale e ai danneggiamenti dell'auto. Tutto è cominciato come una normale amicizia tra una donna di Latina e un 60enne di origine campane ma residente nel capoluogo. Solo in apparenza però, perché l'uomo ha ben presto rivelato le sue reali intenzioni e manifestato esplicite allusioni e interessi sessuali. A quel punto la signora ha deciso subito di troncare ogni legame sperando di poterlo allontanare senza conseguenze. Purtroppo per lei è però iniziato un incubo. L'uomo ha infatti cominciato a tempestarla di telefonate e di messaggi con sempre maggiore insistenza e sempre più aggressività. Quando poi è stato bloccato sul telefono, ha cambiato strategia e ha preso a perseguitarla anche di persona, pedinandola e appostandosi sotto la sua abitazione tanto da incutere un costante timore e da renderle la vita impossibile. Il peggio però doveva ancora arrivare. Lo stalker infatti, non riuscendo ad agganciare in nessun modo la sua vittima, ha alzato ancora il tiro e ha meditato la sua folle vendetta: ha confezionato falsi manifesti mostrando la foto della donna e il suo numero di telefono per pubblicizzare presunte offerte di prestazioni sessuali e li ha affissi in giro per la città. Non pago, ha poi squarciato le gomme della sua auto e cosparso di liquido corrosivo la carrozzeria procurando seri danni al veicolo che usava ogni giorno la donna. Il clima di terrore e le costanti persecuzioni messe in atto dal 60enne hanno finito per minare gravemente, giorno dopo giorno, lo stato di salute della signora, costretta in più occasioni a ricorrere a terapie farmacologiche per contrastare lo stato di ansia generato dai comportamenti aggressivi e imprevedibili del suo aguzzino. La denuncia raccolta dalla questura ha consentito alla procura di aprire le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giorgia Orlando e condotte dalla sezione della squadra mobile di Latina, e di ricostruire l'intera vicenda arrivando a delineare un quadro grave e pericoloso. Il gip Giuseppe Cario ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico del 60enne, E.D.B. le sue iniziali, accusato di atti persecutori e stalking. Un provvedimento reso indispensabile per salvaguardare la vittima e scongiurare rischi ulteriori.

Laura Pesino

