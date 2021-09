Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

CISTERNA

Sono in cinque al nastro di partenza per la carica di primo cittadino. Il candidato del centro sinistra, Valentino Mantini, corre con 6 liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista e le civiche Innamorato-Melchionna, Sempre Cisterna e Conosco Cisterna. Di quest'ultima farà parte Maria Renè Carturan, figlia di Mauro, sindaco per 3 mandati, da 30 anni in politica, deceduto il 1° luglio scorso. Sempre con 6 liste torna in gara l'ex sindaco Antonello Merolla (in carica dal 7 giugno 2009 al 25 maggio 2014) sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, UdC e dalle civiche Cisterna città, ViviAmo Cisterna e Cisterna Comune. Nella sua coalizione si candidano i consiglieri comunali uscenti Gianluca Del Prete (civica), Gino Cece (FI) e l'ex consigliera del Pd Elisa Giorgi. Corre con 5 liste il presidente del Consiglio comunale uscente Pier Luigi Di Cori sostenuto da: Lega, Cambiamo con Toti, Partito Liberale Europeo, Pier Luigi Di Cori sindaco - prima Cisterna e Cisterna e basta. Quest'ultima avrebbe sostenuto il sesto aspirante sindaco Giancarlo Bisogno che invece ha rinunciato. . Dunque per la prima volta il centro destra è diviso e il centro sinistra compatto. In questa tornata sono due anche questa è una prima volta le donne in corsa: Angela Coluzzi (ex dirigente con il governo Carturan) con la lista Angela Coluzzi sindaco; e Laureta Jaku (ex componente dello staff del sindaco Carturan) con la lista Uniti per Cisterna - Laureta Jaku sindaco, formata insieme all'ex assessore Renato Campoli. Cisterna torna alle urne dopo sette mesi di commissariamento guidato da Enza Caporale, insediatasi a marzo dopo la caduta di Carturan, sfiduciato con la raccolta firme dal notaio.

Claudia Paoletti

